Uriel Antuna: todavía no juega con Tigres… ¡y ya lo abuchearon!

El futbolista mexicano Uriel Antuna llegó ayer miércoles por la mañana a la Sultana del Norte… y a pesar de que aún no ha visto acción con su nuevo equipo, Tigres, ya recibió un primer abucheo por parte de fans.

Esto le sucedió al jugador azteca al acudir a las pruebas físicas y médicas en las instalaciones de la Facultad de Organización Deportiva (FOD) de la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL), donde aficionados lo abuchearon a su llegada. La reacción de Antuna fue de todo un caballero, al sonreír y saludar a los seguidores.

Previo a esto, Uriel atendió amablemente a los medios de comunicación a su llegada al Aeropuerto Internacional de Monterrey. En la charla con la prensa, el ex elemento del Cruz Azul elogió a los aficionados incomparables de ‘La U’.

“Fue una decisión grande (llegar a Tigres), por lo grande que es la afición, me entusiasma lo grande que es la afición, los incomparables, que es la mejor afición de México; cuando venía a jugar de rival acá, se me ponía la piel chinita. Ahora me toca estar acá”, dijo el atacante de 27 años de edad.

Sobre el reto que representa jugar en un equipo como Tigres, el apodado ‘Brujo’ dijo estar: “Contento por este nuevo reto en mi vida, con excelentes jugadores y personas, con ellos he platicado anteriormente en algunas ocasiones… y nada, contento de venir acá”.

Por último, Uriel fue cuestionado sobre su sentir por la rapidez con que se dio la negociación para ser traspasado de Cruz Azul a Tigres, a lo que respondió: “Hay cosas que no dependen de mí, estoy contento acá y feliz, entregar lo mejor de mí dentro y fuera de la cancha”.

Carlos Uriel Antuna Romero tiene 27 años de edad, nació el 21 de agosto de 1997 en Gómez Palacio, Durango, y llega para darle fuerza al ataque de Tigres en el Torneo Apertura 2024.

Fotos: Especial

Comentarios