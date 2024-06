Veljko Paunovic registra números positivos en el futbol mexicano

Tigres anunció de manera oficial que su director técnico es el serbio Veljko Paunovic, quien registra números positivos en su paso por la Liga MX, en donde dirigió a las Chivas.

Con 46 años de edad y nacido el 21 de agosto de 1977, Paunovic estuvo al mando del Rebaño Sagrado durante 44 duelos oficiales, en dos torneos cortos, con saldo de 21 victorias, ocho empates y 15 derrotas, con 58 goles a favor y 53 en contra, mismo que lo llevaron a disputar dos Liguillas: una en el Torneo Clausura 2023, en la que llegó a la Final que perdió ante Tigres, y en otro en el Apertura 2023, donde llegó a Cuartos de Final.

“Bueno, en primer lugar, el orgullo de volver a estar en este país maravilloso, en esta Liga y en un club grande como Tigres; después de mi salida, el último torneo, he estado mucho tiempo añorando y esta oportunidad significa para mí muchísimo.

“Hay muchos componentes que, obviamente, se incorporan en una decisión como esta, pero sobre todo la atención que he recibido, la historia que tiene el club, la plantilla, la fantástica afición y, bueno, el reto, eso siempre me motiva, ha sido el combustible con el que me he apoyado en todos los proyectos en los que hemos estado”, dijo Paunovic a su llegada al hotel de concentración de ‘La U’.

ENTÉRATE

Estos son los números que registra el director técnico serbio Veljko Paunovic en partidos oficiales en el futbol mexicano, circuito donde dirigió a Chivas en dos torneos cortos:

Partidos dirigidos: 44

Victorias: 21

Empates: 8

Derrotas: 15

Goles a favor: 58

Dianas en contra: 53

Diferencia de goles: +5

Calificó a dos Liguillas, en el Torneo Clausura 2023 llegó a la Final y en el Torneo Apertura 2023 se quedó en Cuartos de Final.

Fotos: @TigresOficial

Comentarios