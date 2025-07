¡Volvió el rey! Gignac regresa a las canchas tras cinco meses

No hay fecha que no llegue, ni plazo que no se cumpla. Después de cinco meses lejos de las canchas por lesión, el público del Estadio Universitario volvió a corear el nombre su uno de sus más grandes ídolos: André-Pierre Gignac.

El francés estuvo fuera de acción casi todo el torneo anterior debido a un problema en el tendón de Aquiles, la cual se complicó un poco más debido a su edad, pues "Dedé" está próximo a cumplir 40 años.

Gignac is back pic.twitter.com/RuwoYvMgfI — Azteca Noreste Deportes (@deportesazteca7) July 20, 2025

Sin calentar tanto como el resto de sus compañeros, en cuanto el 10 felino recibió el llamado de Guido Pizarro, la tribuna del "Volcán" estalló como hace rato no lo hacía, pues extrañaron a su máximo goleador histórico, quien vive sus últimos encuentros como profesional.

Gignac entró al minuto 82 por el flamante refuerzo para este torneo, Ángel Correa, en lo que miles de aficionados auriazules desean sea el tan esperado "pase de antorcha" con el jugador que podría ser la siguiente gran figura felina.

Curiosamente, el regreso del "Bómboro" se dio contra el que había sido su último rival: Juárez, pues su último encuentro fue frente a Bravos el 25 de febrero de 2025.

Si bien no logró aportar mucho en el cierre del encuentro, el ingreso de André-Pierre era necesario para devolverle a la afición de Tigres la ilusión de ver a su gran figura despedirse del fútbol con un título bajo el brazo, con lo que cerraría una de las carreras más brillantes en la historia del fútbol mexicano.

