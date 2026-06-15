Neymar Se hace nuevos exámenes médicos para evaluar su lesión

Neymar volvió a realizarse exámenes médicos para evaluar el estado de su lesión de grado dos en el gemelo derecho.

De acuerdo con la agencia de noticias EFE, el atacante brasileño, que se encuentra concentrado con su selección para la Copa Mundial de la FIFA 2026™, se realizó pruebas médicas la mañana de este lunes y se ejercitó en el gimnasio dentro de su proceso de recuperación.

Hay que recordar que el 10 del Santos se lesionó el pasado 17 de mayo durante un partido del Brasileirão, un día antes de que Carlo Ancelotti anunciara la lista de 26 jugadores para el torneo de la FIFA.

Desde entonces, y pese a que fue convocado, el astro brasileño se encuentra de baja y no ha entrando con el grupo bajo las órdenes del técnico italiano, que decidió mantenerlo en la lista pese a todo.

El exbarcelona y PSG se perdió los dos amistosos previos ante Panamá y Egipto, así como el debut de Brasil en la justa mundialista en el Grupo C contra Marruecos en el Estadio Nueva Jersey, donde vio desde el banquillo el discreto empate a uno de su equipo.

En la víspera de ese encuentro, Carletto volvió a postergar el regreso de "Ney" a la dinámica del grupo y dijo que esperaba verle esta semana sobre el césped con el resto de sus compañeros.

Sin embargo, la ausencia en la sesión de este lunes del que es el máximo goleador histórico de la Canarinha complica su presencia para el segundo partido de la fase de grupos contra Haití, el viernes, en Filadelfia.

Neymar, de 34 años, no juega con la absoluta desde el 17 de octubre de 2023, cuando se rompió el ligamento cruzado anterior y el menisco de la rodilla izquierda con la "Seleção" en un partido de eliminatorias sudamericanas contra Uruguay, en Montevideo.

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