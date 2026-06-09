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Deportes

Wolverhampton hace oficial el regreso de Raúl Jiménez

El atacante mexicano regresa a los Wolves tras su paso por Fulham y firmó por dos temporadas para ayudar al club a regresar a la Premier League

  • 09
  • Junio
    2026

Como todo un lobo, Raúl Jiménez volvió a su manada después de separarse de ella..

Este martes, el Wolverhampton confirmó oficialmente el regreso del atacante, quien firmó un contrato por dos temporadas tras concluir su vínculo con el Fulham y quedar como agente libre.

De esta manera, el futbolista mexicano iniciará una nueva etapa con el club donde vivió algunos de los mejores momentos de su carrera en Europa y con el que se convirtió en uno de los jugadores más queridos por la afición de los Wolves.

El regreso de Jiménez tiene un objetivo claro: ayudar al Wolverhampton a volver a la Premier League luego de que el equipo descendiera a la Football League Championship al finalizar la temporada 2025-2026.

Así, el "nueve" de México volverá a jugar sus partidos en el Molineux Stadium donde construyó una conexión especial con los aficionados durante su primera etapa en la institución.

Recupera el dorsal 9 con el que brilló en Inglaterra

El Wolverhampton también anunció que Raúl Jiménez utilizará nuevamente el emblemático dorsal "9", número con el que escribió algunos de los capítulos más importantes de su trayectoria profesional.

El número fue cedido por el delantero Adam Armstrong, quien decidió entregárselo al mexicano tras conocer su regreso al club.

Durante su primera etapa con los Wolves, entre 2018 y 2023, Jiménez disputó 166 partidos oficiales y anotó 57 goles, cifras que lo colocaron como una de las principales figuras del equipo durante aquellos años.

Los Wolves celebran su regreso

La llegada del atacante fue recibida con entusiasmo tanto por la afición como por el cuerpo técnico encabezado por Rob Edwards.

"Todos en el equipo estamos encantados de que Raúl esté aquí", expresó el entrenador de los Wolves tras hacerse oficial la incorporación del futbolista mexicano.

Con experiencia en la Premier League, la Championship y la Selección Mexicana, Raúl Jiménez regresa a un club que conoce perfectamente y donde buscará escribir un nuevo capítulo de éxito, ahora con la misión de devolver al Wolverhampton a la élite del futbol inglés.


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