Xabi Alonso dejará el Bayer a final de temporada

El entrenador Xabi Alonso ha confirmado que dejará su cargo en el club Bayer Leverkusen al finalizar la temporada 2024-2025. La noticia fue anunciada este viernes en una rueda de prensa, en la que el estratega español expresó que ha llegado el momento adecuado para cerrar su ciclo con el club alemán.

El técnico de 43 años aún tenía contrato vigente con el Leverkusen hasta 2026, pero su salida se adelanta tras una histórica gestión que incluyó la conquista de la Bundesliga y la Copa de Alemania, logros sin precedentes para el club.

After almost two-and-a-half years, and during the most successful period in the club's history, our head coach, @XabiAlonso, will leave #Bayer04 at the end of the season. pic.twitter.com/SinXlkWJIJ