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Xabi Alonso se convierte en nuevo entrenador del Chelsea

Antes de eso, el español se forjó una sólida reputación con el Bayer Leverkusen, al que lideraba al título alemán y a una campaña doméstica invicta

  • 17
  • Mayo
    2026

Chelsea contrató este domingo a Xabi Alonso como entrenador con un contrato de cuatro años a partir de la próxima temporada.

Alonso asumirá formalmente el cargo el 1 de julio en reemplazo de Liam Rosenior, quien fue despedido el mes pasado, por lo que se convertirá en el quinto técnico permanente en ser nombrado por Todd Boehly y Clearlake Capital, los propietarios estadounidenses del club desde 2022.

Alonso duró ocho meses en el Real Madrid, pero se desvinculó de los merengues a través de un mutuo acuerdo en el pasado mes de enero ante los resultados y múltiples reportes de perder el control de un vestuario sacudido por disputas internas y falta de armonía esta temporada.

Antes de eso, el exvolante de la selección de España se forjó una sólida reputación con el Bayer Leverkusen, al que lideraba al título alemán y a una campaña doméstica invicta en la temporada 2023-2024.

Alonso, una de las figuras más respetadas del fútbol moderno

El Chelsea Football Club describió a Alonso como “una de las figuras más respetadas del fútbol moderno”.

"De mis conversaciones con el grupo propietario y el liderazgo deportivo, está claro que compartimos la misma ambición.

Queremos construir un equipo capaz de competir de manera constante al más alto nivel y luchar por títulos”.

Sin embargo, parece muy poco probable que Chelsea dispute la Liga de Campeones la próxima temporada, y podría quedarse fuera de la competición europea por completo.

Tras un final con malos resultados del turbulento mandato de Rosenior, los dueños de Chelsea indicaron que emprenderían “un proceso de autorreflexión” antes de su próximo nombramiento de entrenador, en medio de una creciente tensión entre los aficionados sobre la dirección de un club cada vez más disfuncional.

Desde la compra del Chelsea en 2022, la dirigencia del club ha gastado aproximadamente 2,500 millones de dólares en jugadores nuevos con contratos largos y asumió una deuda cerca de los 2,000 millones de dólares, según mencionó un medio local.

 

 

 


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