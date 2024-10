Adele tiene un emotivo encuentro con Céline Dion en Las Vegas

Para la cantante Adele fue tan emocionante ver que Céline Dion estaba entre el público, durante el concierto que brindó el sábado por la noche en Las Vegas, que se conmovió hasta las lágrimas.

Mientras interpretaba When we were young”, la intérprete británica notó la presencia de Dion en un palco lateral del Colosseum en el Caesars Palace.

En un video compartido en la red social X, antes Twitter, se aprecia cómo Adele se aproxima a Céline, quien estaba acompañada de sus hijos Nelson y Eddy Angélil.

Cuando Adele llega hasta ese punto ambas abrazaron visiblemente conmovidas y durante el encuentro, Celine sujetó la cara de la cantautora y le dio un beso en la mano.

Tras unos instantes, la intérprete regresó al escenario con lágrimas en el rostro, mientras Dion se limpiaba los ojos.

"Un aplauso para la señorita Céline Dion", le solicitó la británica a sus fans.

