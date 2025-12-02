Afirma Lupita Jones que Miss Universo 'perdió el rumbo'

La ex Miss Universo, Lupita Jones, lanzó duras críticas contra el certamen de belleza más famoso del mundo, asegurando este martes que ha "perdido completamente el rumbo" debido a los intereses "particulares" de sus actuales propietarios, el mexicano Raúl Rocha Cantú y la tailandesa Anne Jakkaphong. Ambos dueños enfrentan investigaciones en sus respectivos países por presuntos delitos de crimen organizado y fraude.

En una entrevista, Jones, ganadora del certamen en 1991 y actual presidenta de Mexicana Universal, consideró que Miss Universo ha desviado su enfoque de "proyectar a las mujeres", siendo utilizada por sus propietarios para "abrir puertas" y "desarrollar sus propios negocios alternos".

"Creo que (Miss Universo) ha perdido por completo el rumbo, justamente porque lo han querido enfocar en objetivos particulares o muy personales, haciendo uso de la marca para cosas que no tienen nada que ver con la marca", afirmó Jones.

Jones fue enfática al señalar que las recientes acusaciones y las órdenes de arresto emitidas contra Rocha Cantú y Jakkaphong "ensucian al mundo de los concursos de belleza" y afectan la percepción pública del evento.

Raúl Rocha Cantú está siendo investigado por la Fiscalía mexicana (ahora como testigo protegido) en un caso de presunta vinculación con el crimen organizado, específicamente por narcotráfico, huachicol (contrabando de combustible) y tráfico de armas.

Anne Jakkaphong es acusada de un fraude financiero multimillonario en Tailandia, lo que resultó en una orden de arresto en su contra.

"Obviamente que lo manchan, obviamente que afecta la percepción de la gente porque si las cabezas están enfrentando ese tipo de acusaciones, pues es lógico que pienses que todo permea hacia abajo", enfatizó la primera Miss Universo mexicana.

La empresaria mexicana cuestionó la actual dirección del certamen, calificándolo como "un ente etéreo" sin cabeza que dificulta la toma de decisiones y la rendición de cuentas.

"¿Quién es Miss Universo? Es un ente etéreo. ¿Con quién se van a sentar a hablar? ¿Con quién se van a sentar a negociar o renegociar lo que tengan que hacer?", se preguntó, destacando que tanto Jakkaphong como Rocha Cantú estarían "deshabilitados" para ejercer sus funciones debido a la gravedad de las acusaciones. Este vacío se evidencia, según Jones, en la preocupación del Gobierno de Puerto Rico, sede del certamen en 2026, por garantizar la transparencia de la próxima edición.

Jones recalcó que el concurso es "patrimonio universal" y "le pertenece al mundo", por lo que los dueños están obligados a "respetarlo" y ser "transparentes" con el público.

En medio de la polémica, Jones defendió a la Miss Universo 2025, la mexicana Fátima Bosch, asegurando que ella "no es síntoma de la enfermedad que está atravesando" el certamen.

Además, elogió a Bosch por su postura en una situación previa con Nawat Itsaragrisil. "El mensaje que ella dio me pareció muy poderoso, osea, nada, ninguna corona, ningún sueño merece tu dignidad", concluyó Jones.

