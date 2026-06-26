La actriz afirma que lleva una década sin relaciones sentimentales, enfocada en sus hijos y en reconstruir su vida personal tras su divorcio

Inicio / Escena / Angelina Jolie revela que no ha tenido pareja desde su divorcio

Casi una década ha pasado desde que la actriz Angelina Jolie concluyó su matrimonio con Brad Pitt y desde entonces el amor de pareja no ha ocupado un lugar importante en su vida.

De hecho, la actriz reveló que no ha tenido ninguna relación sentimental hasta el momento, pues está dedicada a sus hijos, su familia y a reencontrarse consigo misma.

En una reciente entrevista concedida a Yahoo, por el estreno de Couture, su nueva película, explicó que tras su divorcio, sus prioridades cambiaron.

“Para ser sincera, no salgo con nadie desde que me divorcié hace 10 años. Acabo convenciéndome de que esa parte de mí ya no es lo más importante en mi vida, si me centro en mis hijos y en mi familia”, dijo.

Desde su separación en septiembre del 2016, se enfocó en la crianza de sus hijos Maddox, Pax, Zahara, Shiloh, Knox y Vivienne, lo que ha redefinido la manera en que ella misma se percibe.

Sin embargo, sus hijas también le han ayudado a recuperar espacios personales que durante años quedaron olvidados por sus responsabilidades familiares.

“Me hablan como mujeres jóvenes y veo lo que deseo para ellas. Veo lo que no quiero que pierdan y aquello a lo que quiero que se aferren. Y esto, de alguna manera, me está recordando lo que yo misma podría haber perdido”, comentó.

La actriz considera que esa relación le ha permitido reencontrarse con aspectos de su personalidad que habían quedado en pausa.

“Creo que, en cierto sentido, me están devolviendo a mi antiguo yo. Creo que hoy en día quieren que no sea solo 'mamá'. Hay un espacio diferente para que pueda volver a ser esa mujer, y no solo una madre”, aseguró. En Couture, Angelina Jolie interpreta a Maxine Walker, una ejecutiva estadounidense que recibe un diagnóstico de cáncer de mama mientras trabaja en París. La historia la llevó a reflexionar sobre temas que van más allá de la enfermedad, como la feminidad, la sexualidad y las relaciones personales.

“La vida me ha destrozado un poco. Tengo que volver a vivir. Volver a ser libre”, expresó.

Aunque durante mucho tiempo consideró que el amor y la vida en pareja ya no eran una prioridad, hoy reconoce que es posible encontrar un equilibrio entre la familia, la maternidad y el crecimiento personal.