Alec Baldwin busca limpiar su nombre con demanda

El actor Alec Balwin decidió levantar una demanda por negligencia contra las personas involucradas en dejar un arma cargada en el set de filmación de 'Rust'.

El actor Alec Balwin levantó una demanda este viernes contra las personas encargadas del suministro de armas en el set de filmación de la película 'Rust', esto luego del accidente donde el actor terminó disparandole a la directora de fotografía Halyna Hutchins y provocando su muerte, en Nuevo México.



Baldwin presentó una demanda cruzada en el Tribunal Superior de Los Ángeles alegando negligencia por parte de la encargada de supervisar el guión, Mamie Mitchell.



Mitchell estaba de pie detrás de Hutchins, quien murió poco después de ser herida durante el montaje de una escena en la película del oeste 'Rust' en un rancho de filmación en las afueras de Santa Fe el 21 de octubre de 2021.



Mitchell demandó a Baldwin, quien fue productor de la película, a la productora y a muchos otros involucrados por agresión y negligencia.

En su denuncia cruzada, Baldwin dice que mientras trabajaba en los ángulos de la cámara con Hutchins durante el ensayo de una escena, apuntó el arma en su dirección y tiró hacia atrás y soltó el percutor del arma, que se disparó.



El disparo hirió de muerte a Hutchins y e hirió al director Joel Souza en el hombro. El actor dijo que ni él ni Hutchins sabían que el arma contenía una bala real.





“Esta tragedia ocurrió en un set de filmación, no en un campo de tiro, no en un campo de batalla, no en un lugar donde debería existir incluso una posibilidad remota de que un arma contuviera munición real”, dice la demanda.



Baldwin ha sostenido que le dijeron que el arma era segura y que no apretó el gatillo. Pero un informe forense reciente del FBI encontró que el arma no podría haber disparado a menos que se apretara el gatillo.





“Baldwin ha sido erróneamente visto como el perpetrador de esta tragedia. Mediante estos reclamos cruzados, Baldwin busca limpiar su nombre”, dice la demanda del actor.



La denuncia cruzada de Baldwin dice que ha perdido oportunidades y ha sido despedido de trabajos debido al tiroteo y también “ha sufrido física y emocionalmente por el dolor causado por estos eventos”.



La Oficina del Investigador Médico de Nuevo México determinó que el tiroteo fue un accidente. Sin embargo, los fiscales están revisando el tiroteo para determinar si se deben presentar cargos penales.

En abril, la Oficina de Seguridad y Salud Ocupacional de Nuevo México impuso la multa máxima de $137,000 a Rust Movie Productions y distribuyó una narrativa mordaz de fallas de seguridad.



La empresa impugna la multa.



La demanda de Baldwin alega negligencia por parte de la armera Hannah Guttierez-Reed; la maestra de utilería Sarah Zachry; el primer asistente de dirección y coordinador de seguridad, David Halls, quien le entregó el arma a Baldwin; el proveedor de municiones Seth Kenney y su empresa, PDQ Arm & Prop, que también suministró armas de utilería para la producción.



Todos han negado previamente su responsabilidad por el tiroteo fatal.



En octubre, la familia de Hutchins anunció que habían acordado resolver otra demanda contra el actor y los productores de la película, y los productores dijeron que tenían como objetivo reiniciar el proyecto en enero.

Jason Bowles, abogado de Gutiérrez-Reed, dijo que estaba revisando la demanda de Baldwin. Los abogados de otros acusados ​​no respondieron de inmediato a las solicitudes de comentarios, informó el New York Times.



Un mensaje telefónico dejado por The Associated Press en busca de comentarios de Bowles no fue respondido de inmediato el viernes por la noche.





Con información de AP.