Podcast
Reporte Ciudadano
Cerrar X
99cac23f091d_alec_baldwin_getty_t_055fdf71f7
Escena

Alec Baldwin irá a juicio civil por caso Rust

El actor enfrentará en octubre una demanda por presunta negligencia en el rodaje de Rust, donde murió la fotógrafa Halyna Hutchins

  • 19
  • Abril
    2026

El actor Alec Baldwin enfrentará un juicio civil en octubre por su presunta negligencia durante el rodaje de la película Rust, tras el disparo que en 2021 causó la muerte de la directora de fotografía Halyna Hutchins.

La decisión fue tomada por el juez Maurice Leiter, quien consideró que existen elementos suficientes para que un jurado determine si Baldwin actuó de manera imprudente al manipular el arma durante una escena.

Aunque la causa penal por homicidio involuntario fue desestimada en 2024, las demandas civiles continúan, impulsadas por miembros del equipo de producción, entre ellos el técnico de iluminación Serge Svetnoy.

El juez señaló que “un jurado razonable podría encontrar” que el actor ignoró el riesgo de apuntar un arma hacia otras personas, lo que pudo provocar angustia emocional entre los presentes.

EH UNA FOTO - 2026-04-19T131600.672.jpg

El juicio, inicialmente previsto para mayo, fue reprogramado para el 12 de octubre, con el objetivo de permitir más tiempo para la recopilación de pruebas y posibles negociaciones.

La tragedia en el set

El incidente ocurrió el 21 de octubre de 2021 en Santa Fe, Nuevo México, cuando un arma utilizada por Baldwin disparó una bala real, matando a Hutchins y dejando herido al director Joel Souza.

El actor ha sostenido que desconocía que el arma estaba cargada y ha negado haber accionado el gatillo, argumentos que han sido cuestionados en distintas etapas del proceso.

EH UNA FOTO - 2026-04-19T131539.764.jpg

Por su parte, Svetnoy afirma haber vivido el momento de forma directa y acusa a Baldwin y a la producción de no cumplir con los protocolos de seguridad necesarios.

Señalamientos y defensa

Las demandas incluyen acusaciones por negligencia, daños punitivos y por provocar intencionalmente angustia emocional, aunque el cargo de agresión fue desestimado por falta de pruebas de intención directa.

La defensa del actor sostiene que la responsabilidad recaía en el equipo encargado de la seguridad y manejo de armas en el set, mientras que la parte demandante insiste en que Baldwin debió verificar el estado del arma antes de utilizarla.

El proceso civil podría definir el grado de responsabilidad tanto del actor como de la productora, así como posibles indemnizaciones para los afectados.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

EH_DOS_FOTOS_96_11c002ef68
Justin Baldoni busca incluir la fortuna de Blake Lively en juicio
EH_UNA_FOTO_2026_04_18_T083101_518_0b1632b7fd
Dylan Sprouse somete a intruso en su casa de Hollywood Hills
0a0fc894ab68318ea5857d28ee6f2143ad465cc8w_012c0b6ff4
Fiscalía de CDMX reconoce retraso en caso de joven hallada muerta
publicidad

Últimas Noticias

petroleo_texas_supera_100_dolares_desde_2022_61c61aaed3
Sube petróleo de Texas hasta 5.7% por tensiones entre EUA e Irán
sheinbaum_onu_681ee9e6bf
Confirman reunión con Alto Comisionado de ONU en Palacio Nacional
gael_garcia_amores_perros_02a1b29f07
‘Amores Perros’ regresa a cines mundiales con reestreno en 4K
publicidad

Más Vistas

jersey_rayados_star_wars_338394aa80
Rayados lanza jerseys de Star Wars previo a duelo ante Pachuca
Whats_App_Image_2026_04_19_at_2_05_07_PM_a06fe800b6
Topan en 28 pesos litro de diésel ante subida del petróleo
excelsa_hospital_ed0b2905db
Hospitalizan a Bárbara Torres en Matamoros tras sufrir desmayo
publicidad
×