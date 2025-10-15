Alec Baldwin sufre accidente en los Hamptons; sale ileso

Alec Baldwin sufrió un accidente automovilístico en los Hamptons, Nueva York, mientras conducía el vehículo de su esposa, Hilaria Baldwin.

El actor estadounidense viajaba con su hermano Stephen Baldwin. Ambos resultaron ilesos, aunque Alec mostró heridas visibles en el rostro.

Baldwin, de 67 años, perdió el control del vehículo al intentar esquivar un enorme camión de basura que se cruzó en su camino. El Range Rover blanco, propiedad de su esposa, terminó impactando contra un árbol.

“Tuve que desviarme para evitar un camión de basura, un camión del tamaño de una ballena. Para no golpearlo, choqué contra un árbol. Golpeé un árbol grande y gordo”, explicó Baldwin en un video que publicó en Instagram titulado “Gracias por su preocupación”.

El incidente ocurrió en medio de una tormenta que afectaba la región metropolitana de Nueva York con lluvias intensas, ráfagas de viento y caída de árboles.

Tanto Alec como Stephen Baldwin estaban en la zona por el Hamptons International Film Festival (HIFF), que se desarrolló del 5 al 13 de octubre.

El actor forma parte del comité ejecutivo del evento como copresidente.

Paparazzi captaron al actor de pie junto al vehículo con el capó totalmente doblado contra un árbol en East Hampton, mientras hablaba por teléfono celular.

“Mi hermano Stephen estaba visitándome en Long Island, pasamos el fin de semana allá por el festival de cine… Pero tuve un accidente de auto.

“El auto de mi esposa quedó destrozado”, admitió con gesto de resignación, “Aplasté el coche de mi esposa. Me siento mal por eso”.

Baldwin añadió que tanto él como su hermano salieron prácticamente ilesos:

El percance automovilístico ocurre poco más de un año después de que Baldwin superara su proceso judicial por la tragedia del rodaje de Rust.

