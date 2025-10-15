Cerrar X
G3_Lc_A_Mi_WAA_Av7_Jk_879783d456
Escena

Alec Baldwin sufre accidente en los Hamptons; sale ileso

El actor chocó el vehículo de su esposa contra un árbol al esquivar un camión de basura durante una tormenta en Nueva York; resultó con heridas leves

  • 15
  • Octubre
    2025

Alec Baldwin sufrió un accidente automovilístico en los Hamptons, Nueva York, mientras conducía el vehículo de su esposa, Hilaria Baldwin.

El actor estadounidense viajaba con su hermano Stephen Baldwin. Ambos resultaron ilesos, aunque Alec mostró heridas visibles en el rostro.

Baldwin, de 67 años, perdió el control del vehículo al intentar esquivar un enorme camión de basura que se cruzó en su camino. El Range Rover blanco, propiedad de su esposa, terminó impactando contra un árbol.

“Tuve que desviarme para evitar un camión de basura, un camión del tamaño de una ballena. Para no golpearlo, choqué contra un árbol. Golpeé un árbol grande y gordo”, explicó Baldwin en un video que publicó en Instagram titulado “Gracias por su preocupación”.

El incidente ocurrió en medio de una tormenta que afectaba la región metropolitana de Nueva York con lluvias intensas, ráfagas de viento y caída de árboles.

Tanto Alec como Stephen Baldwin estaban en la zona por el Hamptons International Film Festival (HIFF), que se desarrolló del 5 al 13 de octubre.

El actor forma parte del comité ejecutivo del evento como copresidente.

Paparazzi captaron al actor de pie junto al vehículo con el capó totalmente doblado contra un árbol en East Hampton, mientras hablaba por teléfono celular.

“Mi hermano Stephen estaba visitándome en Long Island, pasamos el fin de semana allá por el festival de cine… Pero tuve un accidente de auto.

“El auto de mi esposa quedó destrozado”, admitió con gesto de resignación, “Aplasté el coche de mi esposa. Me siento mal por eso”.

Baldwin añadió que tanto él como su hermano salieron prácticamente ilesos:

El percance automovilístico ocurre poco más de un año después de que Baldwin superara su proceso judicial por la tragedia del rodaje de Rust.

 


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

cccef3ab59f6c79ae4cc0d4c6d77f27bcc2456a3_3e302a85be
Confirman primer caso local de chikungunya en Nueva York
AP_25282062247080_83cfb3350b
Toronto avanza a su primera Serie de Campeonato desde 2016
EH_UNA_FOTO_2025_10_05_T210433_460_3a2955579c
Nombran calle de Nueva York en honor al músico Ralph Mercado
publicidad

Últimas Noticias

EH_CONTEXTO_2025_10_15_T133444_258_567b3316bd
'Las perdidas' serán anfitrionas de fiesta temática de 'Wicked'
AP_25288585807003_1_5195350998
Nvidia y Microsoft adquieren Aligned Data Centers
19efe0f3_08b6_49c8_8d0c_a4837f52af6a_7143115cbb
Manufactura y automotriz lideran ola de inversión extranjera: NL
publicidad

Más Vistas

Whats_App_Image_2025_10_14_at_1_23_13_AM_2e1efd5ac2
Avanza un 70% la Carretera Interserrana en tramo estatal
acuerdo_paz_gaza_2866e1bd57
Firman acuerdo de paz en Gaza impulsado por Trump
Whats_App_Image_2025_10_13_at_9_11_36_PM_7c77d506d4
Asesinan a adulto mayor; victimario sería su nieto
publicidad
×