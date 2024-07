Desestiman cargos de homicidio involuntario contra Alec Baldwin

Una jueza de Nuevo México puso fin este viernes al proceso contra Alec Baldwin por homicidio involuntario, desestimándolo a medio juicio sin la posibilidad de reabrirlo en el futuro.

La jueza Mary Marlowe Sommer sobreseyó el caso de forma permanente con fundamento en irregularidades cometidas por la policía y los fiscales al ocultarle pruebas a la defensa en el proceso legal que enfrentaba Baldwin tras la muerte de la directora de fotografía Halyna Hutchins, quien recibió un disparo durante el rodaje de la película “Rust”.

Baldwin lloró, abrazó a sus dos abogados y luego volteó para abrazar a su esposa Hilaria, quien lloraba, aferrándose a ella durante 12 segundos. Tras salir de la corte de Santa Fe, se subió a una camioneta sin dar declaraciones a los medios de comunicación.

#AlecBaldwin and wife Hilaria weep after a New Mexico Judge threw out all charges against him and dismissed the ‘Rust’ shooting case with prejudice

