Angélica Vale y Angélica María juntas en la Arena Monterrey

Si verlas en el escenario de manera individual es un agasajo, presenciar su talento fusionado en el mismo show es, sin duda, una experiencia inolvidable, pues ambas son poseedoras de un gran talento.

Además de talentosas, ambas son súper simpáticas y muy versátiles, por lo que en Las Angélicas Show el público podrá disfrutar de una velada en la que la habrá mucho más que música, pues también habrá imitaciones y hasta un poco de comedia.

“Siempre nos divertimos mucho cuando estamos juntas y ahora más, estamos felices de realizar este sueño que teníamos desde hace muchos años”, dijo Angélica María.

En su show van a interactuar tal y como lo hacen en su vida diaria, cuando no están en un escenario, pues quieren mostrarse tal cual ante sus seguidores.

“Van a ver en el escenario cómo nos llevamos, esa buena relación que tenemos, así como somos.

Es un show, no normalito como se pudiera creer, no va a salir ella a cantar y luego yo, y luego juntas, no, es algo completamente distinto, porque hasta vamos a compartirles detalles de nuestra vida”, expresó.

Anécdotas familiares, recuerdos de su carrera artística, momentos chuscos que han pasado solas y juntas van a salir durante algún momento del show.

“Hablamos del teatro, de nuestras vidas, de la televisión, de todo lo que hemos hecho, y como dice mi mamá, hasta chismecito hay”, comentó.

Los éxitos musicales de Angélica María no van a faltar, ni tampoco las imitaciones de su hija, además, como ambas tienen formación teatral, en el show quedará demostrado.

Será una producción que más que resaltar sus carreras permitirá que el público se divierta mientras las conocen más y disfrutar de su actuación, junto a músicos y bailarines de primer nivel.

Comentarios