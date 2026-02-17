Angelina Jolie dejará EUA cuando sus hijos sean mayores de edad

La ganadora del Oscar, Angelina Jolie, anunció su decisión de abandonar Estados Unidos de forma permanente, en julio próximo, para fijar su residencia en el extranjero, una vez que sus hijos menores, los gemelos Knox y Vivienne, alcancen la mayoría de edad.

Jolie, de 50 años, reveló que su estancia en Los Ángeles durante la última década ha estado condicionada principalmente por los acuerdos de custodia derivados de su complejo divorcio con Brad Pitt.

"He estado aquí porque tengo que estar aquí por un divorcio, pero tan pronto como cumplan 18, podré irme", declaró la actriz en recientes entrevistas, subrayando que busca "privacidad, paz y seguridad" para su familia.

La decisión no es solo logística, sino también ideológica. Durante sus recientes apariciones, como en el Festival de Cine de San Sebastián, Jolie ha expresado un profundo desencanto con el actual clima social y político estadounidense.

La actriz afirmó que, aunque ama a su país, en este momento "no lo reconoce", citando preocupaciones sobre la limitación de las libertades individuales y la polarización.

Definió su perspectiva de vida como "igualitaria, unida e internacional", señalando que la humanidad que ha encontrado en sus labores humanitarias alrededor del mundo no es la que percibe actualmente en su entorno natal.

Como parte de sus preparativos, Jolie ha puesto a la venta su histórica mansión en Los Feliz, valuada en aproximadamente 25 millones de dólares. Aunque mantendrá vínculos con Nueva York por su marca de moda sostenible, Atelier Jolie, sus bases principales estarán fuera del continente:

Camboya: País del que es ciudadana y donde posee una reserva natural; lo considera su "verdadero hogar".

Europa: Se prevé que divida su tiempo entre Londres y París, ciudades que facilitan su trabajo humanitario y artístico.

Con este movimiento, la protagonista de Maria cierra un capítulo de más de 30 años en la industria de Hollywood para centrarse en sus proyectos internacionales y su labor con refugiados a través de plataformas globales.

