Arjona regresa con tres sencillos de su álbum 'Seco' tras pausa

Como no hay fecha que no se llegue ni plazo que no se cumpla, el cantautor Ricardo Arjona estrena hoy las tres primeros canciones de su próximo disco de estudio titulado Seco, que lanzará completo el próximo año.

El guatemalteco dio a conocer previamente que su pausa musical terminaría hoy con la publicación en simultáneo de los sencillos Despacio que hay prisa, Nirvana y Todo termina, que ofrecen un adelanto del tono general del álbum.

Su nueva producción promete una narrativa musical centrada en temas de vulnerabilidad y reflexión, derivada de una crisis de salud que enfrentó el artista tras problemas en la columna vertebral.

El intérprete, quien en 2023 cerró una larga gira internacional y tras la cual dio a conocer que haría una pausa, ya compartió la lista de los 12 temas que contendrá el álbum, cuyo listado comienza con una canción llamada Barcelona.

Es una propuesta introspectiva y personal, según lo ha dicho, lo que se refleja en la imagen de portada del álbum que compartió hace unos días, en las redes sociales.

La fotografía, que muestra a un Arjona niño junto a un arroyo, simboliza de algún modo su regreso a las raíces, y para ello se apoya además en el apodo de infancia del intérprete, "Seco", dice la nota.

"Para los que me conocen, siempre fui Ricardo, fui Arjona o Ricardo Arjona. Para los que me quieren, siempre fui el "Seco"", señala el cantante, en el comunicado.

“El tiempo. Con sus argumentos, sus risas y sus despedidas, sus sorpresas y sus nostalgias. Con su ambición desmedida de avanzar. Me pone aquí, en el momento justo cuando escribo, viéndote venir futuro con la risa leve de los que saben esperar. Estoy tan ocupado acariciando el presente, que olvidé contarles que "Seco" entregará las tres primeras canciones de este viaje, que me tiene en las nubes, enamorado de todo y con ganas de darle un buen beso en la boca al futuro”, expresó Arjona.

Con este lanzamiento, Ricardo Arjona reafirma su compromiso de ofrecer música que trascienda y conecte profundamente con su audiencia. Su regreso es sin duda uno de los más esperados en la industria de la música latina.

