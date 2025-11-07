¡Arre, parcero! Pipe Bueno arriba a Monterrey con nuevo sencillo

Pipe Bueno afina los detalles para que todo marche como debe ser durante la presentación que ofrecerá mañana, en el Parque Fundidora, como parte de un festival musical que reunirá a un elenco multiestelar.

El espectáculo le permitirá al cantante colombiano reencontrarse con el público regio, para el que está preparando un repertorio que incluirá sus éxitos y sus canciones más nuevas.

Los temas favoritos de sus fans serán incluidos durante su show, que será aproximadamente a las 16:00 horas, pero también cantará sus canciones más nuevas, entre ellas Dime qué Prefieres y No Tengo Valor .

De hecho, Pipe acaba de estrenar hoy el tema Los Chismes, con el que rinde un homenaje a Chalino Hernández, por lo que se espera que también la cante ante las miles de personas que se esperan en el festival.

Los Retomar este tema no es un gesto menor. Para Pipe Bueno, quien ha dedicado su carrera a tender puentes entre Colombia y México, “Los Chismes” representa un regreso a la esencia más pura del género, un tributo desde el respeto y la admiración:

“Interpretar esta canción es rendir homenaje a un hombre que cambió la historia del regional mexicano. Chalino abrió camino para todos nosotros. Esta versión es mi manera de agradecerle”, expresó Pipe.

Con una interpretación que equilibra intensidad vocal y sobriedad interpretativa, Pipe logra capturar el espíritu de Chalino sin perder su propia identidad. El resultado es una balada regional que suena actual pero que mantiene intacta la fuerza narrativa y melódica del original. La producción musical se alinea con el estilo clásico del corrido ranchero, respetando la raíz y estética sonora del maestro sinaloense.

Este lanzamiento llega en un momento crucial para Pipe, quien recientemente estrenó “No Tengo el Valor” junto a Luis Vega, colaboró con Majo Aguilar en “Bailar Contigo” como parte de su álbum homenaje Vives con Mariachi, y participó en el especial televisivo “Viva México, El Grito” de Telemundo, desde el Zócalo de Ciudad de México, consolidando su lugar dentro del ecosistema musical latino con una propuesta artística que une tradición y presente.

Con “Los Chismes”, Pipe reafirma su capacidad de adaptación, su respeto por los grandes y su compromiso con mantener viva la esencia del regional. Esta no es solo una canción: es un gesto de memoria, de gratitud y de conexión profunda con un legado que sigue más vivo que nunca.

