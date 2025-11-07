Cerrar X
EH_FOTO_VERTICAL_2025_11_07_T080016_692_734489a4a2
Escena

¡Arre, parcero! Pipe Bueno arriba a Monterrey con nuevo sencillo

El cantante llega a la Ciudad bien y de buenas, con nuevas canciones y la mejor actitud para reencontrarse con el público regio

  • 07
  • Noviembre
    2025

Pipe Bueno afina los detalles para que todo marche como debe ser durante la presentación que ofrecerá mañana, en el Parque Fundidora, como parte de un festival musical que reunirá a un elenco multiestelar.

El espectáculo le permitirá al cantante colombiano reencontrarse con el público regio, para el que está preparando un repertorio que incluirá sus éxitos y sus canciones más nuevas.

Los temas favoritos de sus fans serán incluidos durante su show, que será aproximadamente a las 16:00 horas, pero también cantará sus canciones más nuevas, entre ellas Dime qué Prefieres y No Tengo Valor .

De hecho, Pipe acaba de estrenar hoy el tema Los Chismes, con el que rinde un homenaje a Chalino Hernández, por lo que se espera que también la cante ante las miles de personas que se esperan en el festival.

Los Retomar este tema no es un gesto menor. Para Pipe Bueno, quien ha dedicado su carrera a tender puentes entre Colombia y México, “Los Chismes” representa un regreso a la esencia más pura del género, un tributo desde el respeto y la admiración:

“Interpretar esta canción es rendir homenaje a un hombre que cambió la historia del regional mexicano. Chalino abrió camino para todos nosotros. Esta versión es mi manera de agradecerle”, expresó Pipe.

Con una interpretación que equilibra intensidad vocal y sobriedad interpretativa, Pipe logra capturar el espíritu de Chalino sin perder su propia identidad. El resultado es una balada regional que suena actual pero que mantiene intacta la fuerza narrativa y melódica del original. La producción musical se alinea con el estilo clásico del corrido ranchero, respetando la raíz y estética sonora del maestro sinaloense.

Este lanzamiento llega en un momento crucial para Pipe, quien recientemente estrenó “No Tengo el Valor” junto a Luis Vega, colaboró con Majo Aguilar en “Bailar Contigo” como parte de su álbum homenaje Vives con Mariachi, y participó en el especial televisivo “Viva México, El Grito” de Telemundo, desde el Zócalo de Ciudad de México, consolidando su lugar dentro del ecosistema musical latino con una propuesta artística que une tradición y presente.

Con “Los Chismes”, Pipe reafirma su capacidad de adaptación, su respeto por los grandes y su compromiso con mantener viva la esencia del regional. Esta no es solo una canción: es un gesto de memoria, de gratitud y de conexión profunda con un legado que sigue más vivo que nunca.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad
publicidad

Notas Relacionadas

escena_pipe_bueno_f927e8e0df
Pipe Bueno rendirá homenaje a Chalino Hernández en Monterrey
681e0421_e4cc_4233_90e5_375463bbfda8_1245e31840
Localizan con vida a menor desaparecida en Reynosa
c512cdc4_8f90_41e2_97da_8068f0ae113f_377cc6c70d
Toman protesta nuevos consejeros electorales en Coahuila
publicidad

Últimas Noticias

G5_Q_Ew9v_Ws_A_Alpf3_63d1d952db
Murrieta guía a México al tercer lugar del Mundial Sub-17
EH_UNA_FOTO_2025_11_08_T124714_787_dce8db5b21
Macron agradece a Sheinbaum y celebra intercambio cultural
AP_25311580484394_4c182fb829
Irlanda pide a la UEFA vetar a Israel de competiciones de fútbol
publicidad

Más Vistas

Whats_App_Image_2025_11_07_at_1_20_00_AM_2a8a9a76fd
Pasajeros del Aeropuerto Monterrey sufren un viacrucis para salir
nl_aeropuerto_mty_muladar_d34a1e031b
Exigen invertir en el Aeropuerto de Monterrey
avance_metro_octubre1_7ed2e77871
Comparten avances sobre construcción de línea 4 y 6 del Metro
publicidad
×