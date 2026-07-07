Christopher Nolan explicó que el uso de inglés contemporáneo en La Odisea busca conectar emocionalmente con el público, pese a las críticas

Inicio / Escena / Christopher Nolan defiende el inglés moderno en 'La Odisea'

Christopher Nolan respondió a las críticas que ha generado La Odisea antes de su estreno y defendió la decisión de que los personajes hablen inglés contemporáneo, a pesar de que la película está basada en la epopeya griega escrita por Homero entre los siglos VIII y VII a. C.

El director explicó que, como guionista del proyecto, buscó privilegiar un lenguaje con carga emocional antes que una recreación histórica del texto original, una elección que reconoció podría no ser bien recibida por todos los espectadores.

"Fue una decisión obvia"

En entrevista con Los Angeles Times, Nolan aseguró que su intención era construir una narrativa cercana para el público actual.

"Quizás fui ingenuo, puede que me salga el tiro por la culata, pero quería una narrativa realista. Para mí fue una decisión obvia", afirmó el cineasta al referirse al uso del inglés moderno con acentos mayoritariamente estadounidenses.

El realizador añadió que prefirió un lenguaje con significado emocional antes que uno basado únicamente en la fidelidad intelectual a la obra de Homero.

Un elenco de grandes estrellas

Nolan también defendió la elección de un reparto integrado por reconocidas figuras de Hollywood, entre ellas Matt Damon, Anne Hathaway, Tom Holland, Zendaya, Charlize Theron, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o y Jon Bernthal.

Según explicó, al tratarse de personajes mitológicos e icónicos, consideró importante contar con actores ampliamente reconocidos para facilitar la conexión del público con la historia.

La película ya enfrentó otras polémicas

El idioma utilizado en la cinta no ha sido el único aspecto cuestionado antes de su estreno. En redes sociales también surgieron críticas por el diseño de algunas armaduras, que varios usuarios consideraron demasiado moderno.

Nolan respondió previamente que el diseño se basó en investigaciones sobre dagas micénicas de bronce ennegrecido y que la diseñadora de vestuario Ellen Mirojnick buscó reflejar el estatus de personajes como Agamenón mediante materiales de gran valor.

Otra de las decisiones que generó comentarios fue la incorporación del rapero Travis Scott al elenco en el papel de un bardo.

El director explicó que eligió al músico porque buscaba hacer un paralelismo entre la tradición oral con la que se transmitió originalmente La Odisea y la narrativa presente en el rap contemporáneo.

La Odisea, distribuida por Universal Pictures, llegará a los cines el próximo 17 de julio y representa uno de los proyectos más ambiciosos de Christopher Nolan tras el éxito de sus producciones más recientes.