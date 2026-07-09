Catherine Zeta-Jones, Cliff Richard y otros artistas lamentaron la muerte de Bonnie Tyler, ícono galés de la música, a los 75 años

Inicio / Escena / Artistas recuerdan y homenajean a la cantante Bonnie Tyler

La cantante galesa Bonnie Tyler falleció a los 75 años, noticia que provocó reacciones de artistas, figuras públicas y autoridades que recordaron su trayectoria de casi cinco décadas.

Su familia informó que la intérprete murió de manera inesperada en un hospital de Portugal, donde recibía tratamiento médico, y pidió privacidad para afrontar la pérdida.

Catherine Zeta-Jones recuerda a su familiar

La actriz Catherine Zeta-Jones, prima lejana de la cantante, fue una de las primeras figuras en rendir homenaje a Tyler. A través de Instagram, compartió un mensaje en el que expresó su tristeza por la pérdida.

"Mi corazón está roto. Nuestra Reina Bonnie... has sido una parte muy importante de mi vida. Que duermas bien, hermosa dama", escribió la actriz.

Zeta-Jones recordó que Tyler era una persona cercana y destacó tanto su talento artístico como su sentido del humor. Además, reveló que en el año 2000 invitó a la cantante a interpretar Total Eclipse of the Heart durante su boda con Michael Douglas en Nueva York.

Artistas reconocen su trayectoria

El cantante Cliff Richard lamentó la partida de quien consideró una gran amiga y destacó la energía positiva que transmitía a sus seguidores.

"Otra gran amiga que se ha ido demasiado pronto. El contagioso entusiasmo de Bonnie por la vida alegró a muchísimas personas en todo el mundo", expresó.

Por su parte, Bryan Adams recordó la poderosa voz de Tyler y agradeció la versión que realizó de su canción Straight From The Heart.

El primer ministro de Gales, Rhun ap Iorwerth, calificó a Tyler como un verdadero ícono y señaló que su música llevó alegría a millones de personas.

Otros representantes de la cultura galesa también destacaron su importancia. Carol Vorderman señaló que la cantante representó para muchas generaciones la fuerza, la autenticidad y la lucha por abrir espacios para las mujeres.

Una carrera marcada por grandes éxitos

Bonnie Tyler, cuyo nombre real era Gaynor Hopkins, alcanzó reconocimiento internacional con canciones como It's a Heartache, lanzada en 1977, y Total Eclipse of the Heart, uno de sus mayores éxitos publicado en 1983.

Esta última canción llegó al número uno de las listas de popularidad en Estados Unidos y Reino Unido, convirtiendo a Tyler en la primera artista galesa en alcanzar esa posición en territorio estadounidense.

A lo largo de su carrera publicó 18 álbumes de estudio y se consolidó como una de las voces más reconocidas de la música británica.

Antes de su fallecimiento, Tyler tenía programadas presentaciones en Europa, incluido un concierto en Cardiff para diciembre.

Productores y músicos como Pete Waterman compararon su voz con la de Tina Turner y la describieron como una de las grandes artistas británicas de la historia.