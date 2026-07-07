'Avatar Aang' adelanta su estreno y revela tráiler

La película animada Avatar Aang: El último maestro del aire llegará el 25 de julio a Paramount+ y presentó su primer tráiler oficial

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La película animada Avatar Aang: El último maestro del aire modificó su calendario de lanzamiento y adelantó su estreno para el 25 de julio, fecha en la que estará disponible a nivel mundial a través de Paramount+, en lugar de octubre como se había anunciado originalmente.

El proyecto, que continúa la historia de Avatar: La leyenda de Aang, había sido programado inicialmente para llegar a los cines el 9 de octubre.

Sin embargo, Paramount optó por estrenarlo directamente en su plataforma de streaming tras haber anunciado ese cambio en diciembre de 2025.

The Legacy Reawakens.



Avatar Aang: The Last Airbender, coming to Paramount+ July 25 pic.twitter.com/4Fo3BJmn9z — Paramount+ (@paramountplus) July 7, 2026

La decisión llega después de que la película completa se filtrara en internet en abril. Además, la producción será presentada durante la próxima edición de la Comic-Con de San Diego.

Presentan el primer tráiler

Junto con el anuncio de la nueva fecha de estreno, Paramount lanzó el primer tráiler oficial e imágenes inéditas de la película.

El adelanto muestra a Aang enfrentando el peso de ser el último maestro aire del mundo, pese a haber cumplido con su papel como Avatar.

Durante su viaje descubre a Tagah, un antiguo maestro aire que podría ayudarlo a recuperar la cultura de su pueblo.

La historia

La sinopsis oficial señala que Aang descubre un antiguo poder capaz de salvar a la nación de los maestros aire de la desaparición.

Junto a sus amigos emprenderá una aventura alrededor del mundo para encontrarlo antes de que caiga en manos equivocadas y amenace la paz que tanto costó alcanzar.

La producción cuenta con Eric Nam como la voz de Aang, Dave Bautista como Tagah, Jessica Matten como Katara, Román Zaragoza como Sokka, Steven Yeun como Zuko y Dionne Quan como Toph, entre otros integrantes del reparto.

El equipo creativo

La película está basada en la exitosa serie creada por Michael Dante DiMartino y Bryan Konietzko, quienes desarrollaron la historia junto con Tim Hendrick y Kenneth Lin.

El guion fue escrito por Tim Hendrick y Christopher Yost, mientras que Lauren Montgomery dirige la cinta acompañada por los codirectores Steve Ahn y William Mata.

La producción corre a cargo de Latifa Ouaou y Maryann Garger, además de Konietzko y DiMartino. El proyecto es desarrollado por Avatar Studios.

Avatar Aang: El último maestro del aire representa el primer proyecto cinematográfico o televisivo de Avatar Studios, la división creada en 2021 por Nickelodeon Animation Studios para expandir el universo de la franquicia.

El estudio también trabaja en la serie animada Avatar: Seven Havens, cuya historia se desarrollará después de los acontecimientos de Avatar: La leyenda de Aang y La leyenda de Korra. Su estreno está previsto para 2027.

Avatar: La leyenda de Aang fue emitida originalmente por Nickelodeon entre 2005 y 2008 y es considerada una de las series animadas más influyentes por la calidad de su narrativa, el desarrollo de sus personajes y su propuesta visual.