Podcast
Reporte Ciudadano Iniciar Sesión
Cerrar X
escena_avatar_3_2c24783c88
Escena

'Avatar: Fuego y Cenizas' llega este jueves a la gran pantalla

La tercera película de la franquicia llegará a los cines abordando un viaje personal del director y guionista James Cameron sobre la familia y sus conflictos

  • 16
  • Diciembre
    2025

La tercera película de la franquicia Avatar llega a los cines este fin de semana, ahora abordando un viaje profundamente personal del director y guionista James Cameron sobre la familia y sus conflictos. 

Avatar: Fuego y cenizas lleva al público de regreso a Pandora en una nueva aventura inmersiva con el marine convertido en líder Na'vi Jake Sully (Sam Worthington), la guerrera Na'vi Neytiri (Zoe Saldaña) y la familia Sully. Ahora se enfrentarán a nuevas amenazas y desafíos a medida que la historia muestra a la familia lidiando con el dolor tras la pérdida de su hijo mayor en la entrega anterior y presenta nuevos clanes Na'vi.

"He elegido contar una historia sobre la familia porque tengo una familia. Tengo cinco hijos. Voy a poner todo eso en Pandora. Voy a ubicarlo en este ámbito fantástico, porque creo que en cualquier parte del mundo, la gente podrá identificarse con esos problemas, esos conflictos y esos personajes", dijo Cameron en conferencia de prensa.

El director afirmó que la tercera entrega no es solo un capítulo más de la franquicia: “Es un complemento de la historia. Ahora veremos a la familia en peligro y a todos los personajes desafiados, con más dificultades, más dolor y más angustia que nunca antes en una de estas películas”.

Avatar: Fuego y cenizas presenta nuevas sociedades en el Planeta Pandora, específicamente el Pueblo de Ceniza (los M’ekang) y el clan Tayrangi, conocido como los Comerciantes del Viento; sin embargo

Cameron explicó que el Pueblo de Ceniza, que vive en una región volcánica, representa los temas destructivos de la experiencia humana

“Los M'ekang se convirtieron en una cultura agresiva tras la destrucción de su patria, desquitando su dolor con los demás”. dijo. “Por otro lado, los Windtraders se basan en las caravanas nómadas de la Ruta de la Seda, pero son voladores. Utilizan medusas gigantes llenas de gas para sostener sus barcos, y su cultura gira en torno al comercio y el intercambio de información a través de Pandora”.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

Feliz_Arratia_19f532d1ab
Invita gobierno de Juárez a aprovechar descuentos en el predial
Whats_App_Image_2025_12_17_at_9_19_45_PM_bbca506f2f
Celebra gobernador en Juárez llegada de la Navidad con desfile  
Whats_App_Image_2025_12_17_at_5_06_10_PM_83f6623bf7
Hombre se jubila tras 43 años de jardinero en gobierno del estado
publicidad

Últimas Noticias

AP_25352017247667_06c9d5e7db
Muere en ataque armado futbolista del Barcelona de Ecuador
pinatas_508f2c146d
Inflación le 'pegará' al comercio de piñatas en México
nl_congreso_1bfdb4a179
Instalan permanente en el Congreso ante cierre de periodo
publicidad

Más Vistas

Whats_App_Image_2025_12_16_at_2_01_48_AM_1a0c11f1dc
Cambia Monterrey antialcohólicas por patrullajes
coahuila_mujer_abandonada_cf10e7bd0a
Localizan a adulta mayor abandonada en carretera a Playa Bagdad
deportes_serie_del_caribe_d5a22ba9d9
México se baja de la Serie del Caribe 2026 en Venezuela
publicidad
×