'Avatar: Fuego y Cenizas' llega este jueves a la gran pantalla

La tercera película de la franquicia Avatar llega a los cines este fin de semana, ahora abordando un viaje profundamente personal del director y guionista James Cameron sobre la familia y sus conflictos.

Avatar: Fuego y cenizas lleva al público de regreso a Pandora en una nueva aventura inmersiva con el marine convertido en líder Na'vi Jake Sully (Sam Worthington), la guerrera Na'vi Neytiri (Zoe Saldaña) y la familia Sully. Ahora se enfrentarán a nuevas amenazas y desafíos a medida que la historia muestra a la familia lidiando con el dolor tras la pérdida de su hijo mayor en la entrega anterior y presenta nuevos clanes Na'vi.

"He elegido contar una historia sobre la familia porque tengo una familia. Tengo cinco hijos. Voy a poner todo eso en Pandora. Voy a ubicarlo en este ámbito fantástico, porque creo que en cualquier parte del mundo, la gente podrá identificarse con esos problemas, esos conflictos y esos personajes", dijo Cameron en conferencia de prensa.

El director afirmó que la tercera entrega no es solo un capítulo más de la franquicia: “Es un complemento de la historia. Ahora veremos a la familia en peligro y a todos los personajes desafiados, con más dificultades, más dolor y más angustia que nunca antes en una de estas películas”.

Avatar: Fuego y cenizas presenta nuevas sociedades en el Planeta Pandora, específicamente el Pueblo de Ceniza (los M’ekang) y el clan Tayrangi, conocido como los Comerciantes del Viento; sin embargo

Cameron explicó que el Pueblo de Ceniza, que vive en una región volcánica, representa los temas destructivos de la experiencia humana

“Los M'ekang se convirtieron en una cultura agresiva tras la destrucción de su patria, desquitando su dolor con los demás”. dijo. “Por otro lado, los Windtraders se basan en las caravanas nómadas de la Ruta de la Seda, pero son voladores. Utilizan medusas gigantes llenas de gas para sostener sus barcos, y su cultura gira en torno al comercio y el intercambio de información a través de Pandora”.

