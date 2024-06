Benny Ibarra: De Vaselina a Jesucristo Superestrella

Aún no concluyen las funciones de la obra musical Vaselina, pues está de gira por diferentes ciudades del país, pero Benny Ibarra ya se prepara para protagonizar Jesucristo Superestrella, aunque sólo será por 20 funciones.

El cantante dijo que aunque tiene otros proyectos, como el lanzamiento de su nuevo disco y el posible reencuentro de Timbiriche, no pudo negarse a participar en el musical, por el reto artístico que representa.

Expresó que tendrá que alcanzar un rango vocal muy agudo, porque Andrew Lloyd Webber y Tim Rice, autores de la música, se inspiraron en los estilos de estrellas de rock como Led Zeppelin.

Además le gusta involucrarse en trabajos que además de aprender le permitan mostrar su versatilidad como artista y no aburrirse.

"Abre más mi abanico, siempre ha sido mi manera de trabajar y de no aburrirme después de 42 años haciendo esto. Puedo hacer un monólogo, un musical de un chavito de 16 años que se liga a una niña fresa o hacer un viejito de 90 años que quiere conquistar unos molinos de viento.

"Puedo producir a Santa Sabina o a La Onda Vaselina. Es una carrera que me enorgullece mucho, me ha dado mis descalabros, unas cosas tienen mucho éxito, otras no tanto, puedo cantar para 200 mil personas o para 200 y ambas me provocan vértigo, hambre y orgullo. Le encuentro crecimiento a todo", dijo.

Benny ofrecerá de Jesucristo Superestrella del 4 de octubre al 3 de noviembre en el Centro Cultural Teatro 1, en la Ciudad de México, y espera que su mamá, Julissa, pueda verlo en escena, por lo que representa la obra para ella.

Y es que cuando él era niño, Julissa tradujo, adaptó, produjo y estelarizó el mismo musical, incluso él tuvo algunas participaciones.

"Una de las grandes motivaciones por las que acepté hacerlo es ver a mamá ahí sentada, que me vea a mí echándome un tirito con este personaje y que ella goce. Cuando le dije que otra vez me estaban ofreciendo hacer a Cristo, me dijo: 'hazlo, te va a caer increíble'", expresó.

