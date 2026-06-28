Bill Maher recibe el mayor reconocimiento al humor en EUA

El comediante fue homenajeado en el Centro Kennedy en una gala que reunió a figuras de la comedia y que será transmitida por Netflix el próximo 21 de julio

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El comediante y presentador estadounidense Bill Maher recibió este domingo el Premio Mark Twain al Humor Estadounidense durante una gala celebrada en el Centro Kennedy de Washington, en una ceremonia que reunió a destacadas figuras del entretenimiento y que será transmitida por Netflix el próximo 21 de julio.

La ceremonia contó con la participación de personalidades como Louis C.K., Jay Leno, Woody Harrelson, Whitney Cummings, la escritora Arianna Huffington, el músico John Mellencamp y el comentarista deportivo Stephen A. Smith, entre otros invitados.

En un comunicado, el Centro Kennedy destacó su alianza con Netflix para llevar este reconocimiento a una audiencia global.

"Estamos encantados de asociarnos nuevamente con Netflix para llevar el Premio Mark Twain al Humor Estadounidense, el reconocimiento más prestigioso de la comedia en el país, a audiencias de todas partes. Los aficionados a la comedia tendrán un asiento de primera fila para una velada de franqueza humorística que no se pueden perder", señaló Roma Daravi, vicepresidenta de Relaciones Públicas del Centro Kennedy.

Una trayectoria de más de cuatro décadas

A sus 70 años, Bill Maher es ampliamente reconocido por sus programas de sátira política Politically Incorrect, emitido entre 1993 y 2002, y Real Time with Bill Maher, espacio que conduce desde hace más de dos décadas en HBO.

Su carrera en televisión le ha valido 42 nominaciones a los premios Emmy, además de un galardón obtenido en 2014 como productor ejecutivo de la serie documental VICE.

Recientemente publicó el libro What This Comedian Said Will Shock You, que ingresó a la lista de los más vendidos de The New York Times, mientras que en 2022 lanzó el pódcast Club Random with Bill Maher, donde conversa con invitados de distintos ámbitos.

Maher inició su carrera como comediante de monólogos en 1979 y desde entonces ha protagonizado 13 especiales para HBO, consolidándose como una de las voces más influyentes del humor y la sátira política en Estados Unidos.

Un reconocimiento a las figuras más influyentes de la comedia

El Premio Mark Twain al Humor Estadounidense, creado en 1998, distingue a personalidades que han dejado una huella en la sociedad estadounidense mediante el humor, siguiendo el legado del escritor Samuel Clemens, conocido como Mark Twain.

Como parte del reconocimiento, Maher recibirá una réplica del busto de bronce de Mark Twain, elaborado en 1884 por el escultor Karl Gerhardt.

Entre los galardonados de ediciones anteriores figuran Richard Pryor, Whoopi Goldberg, Steve Martin, Tina Fey, Eddie Murphy, David Letterman, Julia Louis-Dreyfus, Dave Chappelle, Jon Stewart, Adam Sandler, Kevin Hart y Conan O'Brien, quien recibió el premio en 2025.

Con este reconocimiento, Bill Maher se convierte en el vigesimoséptimo homenajeado con el galardón considerado el más importante de la comedia en Estados Unidos.