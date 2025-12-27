Podcast
Escena

Taylor Swift estaría embarazada según comentarista de la NFL

Tras los playoffs donde Kansas fue eliminado, el analista Bill Simmons colocó nuevamente a Taylor Swift y Travis Kelce en el centro de la conversación pública

  • 27
  • Diciembre
    2025

El cierre de la temporada de la NFL para los Kansas City Chiefs no solo dejó preguntas en lo deportivo, también abrió un nuevo frente de conversación fuera del emparrillado. Un comentario emitido por el analista Bill Simmons colocó nuevamente a Taylor Swift y Travis Kelce en el centro de la conversación pública, esta vez por rumores relacionados con un posible embarazo y el futuro del jugador en la liga.

La situación ocurrió tras un partido sin implicaciones de playoffs, pero bastó una frase para que las redes sociales amplificaran el mensaje. En cuestión de horas, la especulación creció sin que existiera confirmación oficial por parte de los involucrados.

¿Qué dijo Bill Simmons sobre Taylor Swift y Travis Kelce?

Durante su programa del domingo por la noche, Bill Simmons analizó la actuación de Kelce y el momento que atraviesa su carrera. En medio del comentario, lanzó una frase que rápidamente se volvió viral al afirmar que el jugador “se va a casar con Taylor Swift y va a tener un hijo con ella”.

El analista no precisó si se trataba de una suposición, una broma o información verificada. Hasta el momento, Simmons no ha emitido aclaraciones públicas ni rectificaciones, lo que alimentó la incertidumbre y la conversación digital.

¿Taylor Swift ya confirmó sobre su embarazo?

Hasta ahora, no existe confirmación oficial de que Taylor Swift esté embarazada. Ningún representante de la cantante ni del jugador de la NFL ha emitido postura alguna respecto a las declaraciones del analista.

La ausencia de Swift en el partido disputado en Nashville también fue tema de conversación, aunque esto no representa una señal concluyente. La cantante suele asistir únicamente a partidos como local en el Arrowhead Stadium, por lo que su inasistencia no resulta inusual.

Lo que se sabe sobre la boda de Taylor Swift y Travis Kelce en 2026

Más allá del rumor del embarazo, sí han surgido versiones consistentes sobre una futura boda. De acuerdo con información publicada por Page Six, Taylor Swift y Travis Kelce habrían apartado una fecha para casarse el sábado 13 de junio de 2026.

Lo que se sabe sobre la boda de Taylor Swift y Travis Kelce en 2026.jpg

El lugar señalado es el Ocean House de Watch Hill, en Rhode Island, un sitio con valor simbólico para la artista. El reporte indica que la fecha habría sido asegurada con un depósito significativo, incluso desplazando a otro evento previamente programado.

Según las versiones difundidas, Kelce habría propuesto matrimonio a Swift en agosto de 2025, en un momento descrito como privado y significativo. Posteriormente, la cantante compartió una publicación en redes sociales con el mensaje: “Your English teacher and your gym teacher are getting married”.

El anillo de compromiso también generó interés. Se trata de un diamante antiguo de talla brillante Old Mine, montado en oro amarillo con grabados, una pieza valuada por especialistas en cientos de miles de dólares.

Mientras no exista información oficial, los rumores continúan marcando la conversación en torno a una de las parejas más observadas del deporte y el entretenimiento. Por ahora, los hechos confirmados son pocos y las especulaciones siguen creciendo.


