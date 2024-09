Bon Jovi persuade a mujer que estaba en la cornisa de un puente

El miembro del Salón de la Fama del Rock and Roll, Jon Bon Jovi, y un asistente de producción de video persuadieron a una mujer que estaba parada en la cornisa de un puente peatonal en Nashville para que volviera por la barandilla a un lugar seguro.

La policía dice que el encuentro ocurrió el martes en el puente peatonal Seigenthaler, que cruza el río Cumberland.

El diario Tennessean informó que Bon Jovi estaba filmando un video musical en el puente, que permaneció abierto al público durante el rodaje.

Un video que se publicó en YouTube, pero que luego se eliminó, mostraba al asistente hablando con la mujer. El cantante ganador del Grammy se acercó lentamente, saludó a la mujer y se unió a la conversación.

Finalmente, la mujer se dio la vuelta para mirar a los dos, y la ayudaron a saltar la barandilla para ponerse a salvo. Bon Jovi habló con la mujer y la abrazó.

Los representantes de Bon Jovi no respondieron de inmediato a las solicitudes de comentarios.

😳 NASHVILLE: @BonJovi is in the right place at the right time and talks a woman off the ledge of the John Seigenthaler Pedestrian Bridge downtown.



From @FOXNashville: https://t.co/6ecxiQJTG9 pic.twitter.com/aYWtm8EwmO