Muere Joe Louis, leyenda del blues, tras problemas en el corazón

Joe Louis Walker, legendario guitarrista, cantante y compositor de blues, falleció el 30 de abril de 2025 a los 75 años debido a una enfermedad cardíaca, según informaron múltiples fuentes.

Falleció acompañado de su esposa Robin y sus hijas Leena y Bernice.

Con una carrera que abarcó más de seis décadas, Walker dejó una marca imborrable en la música americana con su estilo innovador que fusionaba blues, gospel, rock y R&B.

Su debut en 1986 con el álbum Cold Is the Night marcó el inicio de una prolífica trayectoria, colaborando con iconos como Bonnie Raitt, Taj Mahal y Steve Cropper, y abriendo para leyendas como Muddy Waters.

Su música es enérgica, con solos de guitarra expresivos y una voz emotiva.

A menudo incorpora temas sociales y espirituales en sus letras.

Ha ganado múltiples premios, incluyendo varios Blues Music Awards, y fue incluido en el Blues Hall of Fame en 2013.

Ha trabajado con artistas como B.B. King, James Cotton y Bonnie Raitt.

Reconocido por su voz soulful y su feroz técnica en la guitarra, fue elogiado por medios como The New York Times y Rolling Stone, y recibió numerosos premios, incluyendo su ingreso al Blues Hall of Fame.

Su legado perdura a través de más de 30 álbumes y un impacto global en el blues.

