Britney Spears se aleja de redes tras polémicas publicaciones

Britney Spears decidió eliminar su cuenta de Instagram y tomarse un descanso de las redes sociales tras varias publicaciones

Britney Spears decidió eliminar su cuenta de Instagram y tomarse un descanso de las redes sociales tras varias publicaciones que generaron preocupación entre sus seguidores.

La cantante de Gimme More compartió recientemente mensajes sobre su salud mental, su pasado bajo tutela y su relación con sus hijos, Sean Preston y Jayden James, de 20 y 19 años, respectivamente.

En una de sus publicaciones, la artista reflexionó sobre lo que calificó como una “experiencia traumática” vivida durante su estancia en rehabilitación en 2018, cuando aún estaba bajo la tutela de su padre, Jamie Spears, que finalizó en 2021.

Además, publicó videos en TikTok con mensajes enigmáticos y explicó que los vendajes que portaba en brazos y piernas se debieron a una caída doméstica.

El retiro temporal de Britney coincide con el lanzamiento del libro de su exesposo, Kevin Federline, You Thought You Knew, donde aborda su relación con la cantante y sus hijos.

Britney respondió en X calificando sus declaraciones como “dolorosas y manipuladoras”, y aseguró que ha hecho todo lo posible por mantener el vínculo con sus hijos.


