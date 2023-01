Britney Spears se enfurece con sus fans en redes sociales

La cantante Britney Spears se manifestó en redes sociales ante la violación de su privacidad, luego de que sus fanáticos decidieran enviar a la policía a su casa, para corroborar que Spears se encontraba a salvo.

Los rumores de que la cantante se encontraba en peligro comenzaron luego de que la intérprete de “Oops!... I Did It Again” decidiera borrar su perfil en Instagram, plataforma en la que permanecía activa de forma regular.

La salud mental de la cantante ha sido tema de conversación por años, debido a que públicamente se le ha visto tener crisis de ansiedad, tener conductas compulsivas y recientemente, fue liberada de la tutela que mantenía su padre Jamie Spears, tras controlar su vida completamente cerca de 13 años.

Just touching on the door 🚪 !!!

Psss I messed up at the end of the video with my edit !!! Oops 🙈 !!! pic.twitter.com/rFVgZamyMR