Bruce Willis sigue siendo 'muy activo', informa su esposa

El actor estadounidense Bruce Willis, diagnosticado con demencia frontotemporal en 2023, permanece "muy activo" y en "buena salud", según afirmó su esposa, la modelo Emma Heming Willis, en una entrevista con la periodista Diane Sawyer.

A pesar de que el lenguaje del actor "se le está yendo" debido a su condición, Heming destacó que la familia ha encontrado nuevas formas de comunicarse con él, adaptándose a su situación.

"Todavía tenemos momentos en los que se ve su risa sincera, ese brillo en sus ojos o esa sonrisa que me transportan, aunque son difíciles de captar porque aparecen y desaparecen rápido", compartió.

Willis, de 70 años, fue diagnosticado inicialmente con afasia en marzo de 2022, pero un año después se confirmó que padece demencia frontotemporal, un trastorno que afecta progresivamente los lóbulos frontal y temporal del cerebro, alterando el comportamiento, el lenguaje y las funciones ejecutivas.

Emma Heming Willis, casada con el actor desde 2009, está promocionando su libro The Unexpected Journey, una guía sobre el cuidado de personas mayores inspirada en la experiencia tras el diagnóstico de su esposo.

El libro estará disponible a partir del 9 de septiembre.

