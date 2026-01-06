¿Murió Bruce Willis? Esposa comparte mensaje y desata rumores

Una publicación reciente de Emma Heming, esposa de Bruce Willis, encendió las alarmas entre seguidores del actor estadounidense, quien desde 2023 enfrenta un deterioro progresivo de su salud a causa de la demencia frontotemporal.

Mensaje que genera inquietud

Con motivo de su aniversario número 18, Heming compartió en redes sociales una fotografía y un video recordando un viaje en montaña rusa que realizó con Willis en 2008.

En el mensaje, la modelo habló de su esposo en tiempo pasado, lo que provocó especulaciones y preocupación entre los fans.

“Ese era él, pura diversión. Lo amo y simplemente extraño a mi compañero de viaje”, escribió, palabras que rápidamente se viralizaron y dieron pie a rumores sobre el estado actual del actor.

Tras la reacción del público, algunos usuarios incluso especularon sobre una posible muerte de Willis.

Sin embargo, la familia no ha confirmado ninguna información en ese sentido.

Días después, Emma Heming publicó una nueva imagen junto al actor para celebrar su aniversario, lo que ayudó a frenar los rumores más extremos.

La enfermedad de Bruce Willis

Bruce Willis fue diagnosticado con afasia en 2022, lo que lo llevó a retirarse de la actuación. En febrero de 2023, su familia confirmó que padece demencia frontotemporal, un trastorno neurodegenerativo poco común y sin cura conocida.

De acuerdo con especialistas, esta enfermedad provoca cambios de conducta, pérdida del lenguaje, problemas de juicio, rigidez muscular y un deterioro progresivo de las capacidades cognitivas.

Un ícono del cine

Willis es uno de los actores más reconocidos de Hollywood, protagonista de éxitos como Duro de matar, Pulp Fiction, El sexto sentido y Luz de luna.

Su estado de salud ha sido seguido de cerca por el público desde que su familia decidió hacerlo público.

Hasta ahora, los allegados del actor no han detallado el avance de la enfermedad, aunque han reiterado que permanece rodeado de su familia y bajo cuidados constantes.

