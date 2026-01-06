Podcast
Reporte Ciudadano Iniciar Sesión
Cerrar X
EH_DOS_FOTOS_2026_01_06_T134859_424_46d73b0abd
Escena

¿Murió Bruce Willis? Esposa comparte mensaje y desata rumores

Una publicación de Emma Heming sobre Bruce Willis, escrita en pasado, desató preocupación entre fans del actor, diagnosticado con demencia frontotemporal

  • 06
  • Enero
    2026

Una publicación reciente de Emma Heming, esposa de Bruce Willis, encendió las alarmas entre seguidores del actor estadounidense, quien desde 2023 enfrenta un deterioro progresivo de su salud a causa de la demencia frontotemporal.

Mensaje que genera inquietud

Con motivo de su aniversario número 18, Heming compartió en redes sociales una fotografía y un video recordando un viaje en montaña rusa que realizó con Willis en 2008.

En el mensaje, la modelo habló de su esposo en tiempo pasado, lo que provocó especulaciones y preocupación entre los fans.

“Ese era él, pura diversión. Lo amo y simplemente extraño a mi compañero de viaje”, escribió, palabras que rápidamente se viralizaron y dieron pie a rumores sobre el estado actual del actor.

G-ANz54W0AATdgN.jfif

Tras la reacción del público, algunos usuarios incluso especularon sobre una posible muerte de Willis.

Sin embargo, la familia no ha confirmado ninguna información en ese sentido.

G98VS9HWoAArBXD.jfif

Días después, Emma Heming publicó una nueva imagen junto al actor para celebrar su aniversario, lo que ayudó a frenar los rumores más extremos.

La enfermedad de Bruce Willis

Bruce Willis fue diagnosticado con afasia en 2022, lo que lo llevó a retirarse de la actuación. En febrero de 2023, su familia confirmó que padece demencia frontotemporal, un trastorno neurodegenerativo poco común y sin cura conocida.

GSx04ioWQAAPsIK.jfif

De acuerdo con especialistas, esta enfermedad provoca cambios de conducta, pérdida del lenguaje, problemas de juicio, rigidez muscular y un deterioro progresivo de las capacidades cognitivas.

Un ícono del cine

Willis es uno de los actores más reconocidos de Hollywood, protagonista de éxitos como Duro de matar, Pulp Fiction, El sexto sentido y Luz de luna.

edfbaswdrevbg.JPG

Su estado de salud ha sido seguido de cerca por el público desde que su familia decidió hacerlo público.

Hasta ahora, los allegados del actor no han detallado el avance de la enfermedad, aunque han reiterado que permanece rodeado de su familia y bajo cuidados constantes.


Comentarios

publicidad
publicidad

Notas Relacionadas

laura_pausini_juegos_olimpicos_invierno_1aa880b99f
Encabezará Laura Pausini apertura de Juegos Olímpicos de Invierno
warner_bros_netflix_paramount_5bb4ef26cc
Warner Bros rechaza a Paramount y respalda oferta de Netflix
501579671_18511040038004914_7616827874993514997_n_5cf1678135
Ana Bárbara anuncia pausa en su carrera musical
publicidad

Últimas Noticias

laura_pausini_juegos_olimpicos_invierno_1aa880b99f
Encabezará Laura Pausini apertura de Juegos Olímpicos de Invierno
warner_bros_netflix_paramount_5bb4ef26cc
Warner Bros rechaza a Paramount y respalda oferta de Netflix
finanzas_autos_4f4ded4341
Sortean retos: ventas de autos cierran el 2025 con alza de 1.3%
publicidad

Más Vistas

EH_DOS_FOTOS_2026_01_06_T134859_424_46d73b0abd
¿Murió Bruce Willis? Esposa comparte mensaje y desata rumores
Whats_App_Image_2026_01_05_at_1_45_01_AM_7d337e4183
Trasciende que proyecto hídrico no contempla a Coahuila
EH_FOTO_VERTICAL_9_f4f2eea110
Maduro enfrenta a EUA; volverá a la corte de Manhattan en marzo
publicidad
×