Building A Dream es el registro audiovisual de un sueño

El documental Building A Dream, narra el camino de esfuerzo que implicó montar el musical Children of Salt en Nueva York.

En el 2016 el musical Children of Salt, de Jaime Lozano –basado en una obra homónima del dramaturgo Hernán Galindo– formó parte del New York Musical Festival, convirtiéndose en la primera puesta en escena hecha por regios que llegaba a este escenario en donde, además, fue premiado como la Mejor Producción. Este suceso, y todo el camino que se recorrió para lograrlo, quedó inmortalizado en Building A Dream, the documentary, película de Alejandro Pujol.

Con 30 minutos de duración, el documental es un testigo silencioso del trabajo y las impresiones de Lozano y su equipo, entre los que destacan Lauren Epsenhart, Florencia Cuenca, Mauricio Martínez, Javier Ignacio, Mario Cortés, José Zayas, Nico Baumgartner y Raúl Osuna, para llevar a escena este musical.

"Jaime me invitó a registrar y así nace este documental, del corazón, con el simple hecho de filmar un testigo del gran sueño de toda la compañía", indicó el director y productor. "Este proceso duró aproximadamente un mes completo, desde la llegada de los actores, coreografía, directores, vestuario, ensayos y funciones, durante este tiempo estuve en la ciudad de Nueva York y me toca presenciar este suceso, documentándolo en su totalidad".

Pujol, quien cuenta con una amplia trayectoria en la industria del entretenimiento en México, relató que en Building a Dream, su segundo documental, trabajó prácticamente solo, con cámara en mano.

"En este caso era yo solo, con mi cámara, una lámpara, un micrófono, audífonos, un tripié y muchas ganas por hacerlo único y tan especial", recordó. "Es de esos proyectos que llegan a ti sin pensarlos, sin imaginarlos, sólo te dejas llevar, lo haces sin esperar nada a cambio, creo firmemente que estas son chispas de oportunidades muy grandes, porque ese momento que se filmaba no sabíamos que alcance tendría".

Actualmente el documental, que sólo se ha proyectado en función privada para familia y colaboradores, está registrado en el proceso de selección de 25 festivales alrededor del mundo, y se espera que pronto pueda ser visto por el público.