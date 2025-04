Captaron a los hermanos Gallagher juntos; preparan conciertos

Liam y Noel Gallagher fueron fotografiados llegando el jueves 24 de abril de 2025 al Mildmay Club, un club de hombres trabajadores en Newington Green, Londres.

Los hermanos, que no trabajaban juntos desde 2009, estuvieron allí filmando material promocional para su gira de reunión Oasis Live '25, que comienza en julio, y también grabaron escenas para una nueva campaña de Adidas, según el Daily Mail.

Liam, de 52 años, llegó sonriente con una parka kaki, acompañado por su prometida Debbie Gwyther, mientras que Noel, de 57, lució una chaqueta azul de Adidas, jeans ajustados y gafas de sol. Ambos llegaron por separado y pasaron poco más de una hora en el lugar.

🚨Noel and Liam Gallagher have been pictured back working together for the first time in 16 years ahead of their eagerly awaited reunion tour.



The formerly warring brothers were seen reuniting, but not in the studios as they began filming a new promo campaign for Adidas this… pic.twitter.com/A63PJrrLEn