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Nuevo León

Roban $50,000 pesos y anillo sacerdotal en Templo de Monterrey

Cámaras de seguridad captaron a dos hombres robando cerca de $50,000 pesos y el anillo sacerdotal en el Templo del Perpetuo Socorro

  • 15
  • Abril
    2026

Un sacrilegio cometieron dos ladrones que a plena luz del día se metieron a robar en el Templo del Perpetuo Socorro, ubicado en la calle Juan Méndez y Ruperto Martínez, en pleno centro de Monterrey. 

Las cámaras de seguridad de la iglesia videograbaron a los delincuentes cuando salían de cometer este atraco, este martes 14 de abril.

Los "angelitos" se llevaron cerca de $50,000 pesos, entre limosnas y un monto reservado para pagar la nómina de los empleados, y además no tuvieron vergüenza: hurtaron también el anillo sacerdotal. 

Los rateros, que se sospecha tienen cómplices, sabían que el padre no estaba porque pidió permiso para ir a su ciudad natal.

 Y sabían también el sitio exacto donde el religioso dejó el dinero y su anillo con el que hace poco tiempo se ordenó. 

Se metieron hasta la Casa Parroquial, y lo extraño es que, pudiéndose llevar la laptop y la cartera del padre, ahí las dejaron. 

En el video se observa a los sujetos salir de la sacristía y pasar por el altar, mientras abajo una persona, al parecer colaborador de la Iglesia, presuntamente no hace nada. 

El delito se cometió al filo del mediodía de este martes, tras la misa. 


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