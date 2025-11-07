Celebran el Fiestononón Merco en Arena Monterrey

La cadena de supermercados Merco, celebró su 78 aniversario con más de 15,300 clien tes que disfrutaron, bailaron y cantaron en el Fiestononón Merco.

El espectacular evento se llevó a cabo la tarde del miércoles 5 de noviembre, en la Arena Monterrey, con la conducción de Jazmín López y Sonny Narváez, quienes cautivaron con su gran carisma.

En punto de las 17:00 horas, las puertas del recinto de espectáculos se abrieron; entre los pasillos, había diversas actividades para que los clientes tuvieran la oportunidad de ganar múltiples regalos, Jazmín y Sonny, junto a las 4 tías, dieron la bienvenida al público y el grupo Límite fue el encargado de abrir el gran concierto.

Con éxitos como Amiga Mía , Te Aprovechas, Yo Sin Tu Amor , entre muchas más, Límite se llevó la ovación, y el coro masivo de los presentes, que disfrutaron de aproximadamente una hora de show, mismo que terminó con broche de oro y a ritmo del tema Ay!, Papacito.

Los clientes de Merco fueron los consentidos de la noche, ya que tuvieron oportunidad de participar, para ganar premios como televisiones, refrigeradores, y otros electrodomésticos, de esta manera, Merco premió el compromiso y confianza que sus clientes les han brindado a lo largo de los años.

Merco, fue fundada en 1942, en Nueva Rosita, Coahuila, por Don Alfredo Arteaga Lira. Actualmente, opera en el estado de Coahuila y Nuevo León con 37 tiendas físicas, tiendas virtuales, y dos centros de distribución ubicados en Apodaca y Ciénega de Flores, Nuevo León.

El Plan, quienes tienen doble nominación en los Latin Grammy de este año, puso a suspirar a más de uno, con su sello indiscutible de romance en temas como Para ti con amor , Déjame Soñar, Dímelo, por mencionar algunos.

Otro de los grandes invitados a la celebración musical, fue Salomón Robles, quien con la canción El Chiquistriquis logró poner a bailar a los asistentes, que disfrutaron los temas norteños que les compartió.

Los Tigres del Norte tuvieron un meet and greet previo a subir al escenario de la Arena Monterrey, y fue hasta pasadas las 22:00 horas, que iniciaron su repertorio con La tumba falsa; temas emblema de su discografía como Jefe de jefes , Prisión de Amor , La puerta negra, también formaron parte del concierto.

Entre las sorpresas de su presentación, Los Tigres del Norte contaron con mariachi, y además, un ensamble de bailarines, que le puso folklore nacionalista al evento.

Además del gran concierto, El Fiestononón Merco, por su aniversario, seguirán consintiendo a todos sus clientes con muchos regalos y sorpresas.

ENTÉRATE

La celebración de Merco por su aniversario, continuará en las tiendas del supermercado, hasta el 13 de noviembre, con ofertas especiales en distintas áreas. ¡No te las puedes perder!

