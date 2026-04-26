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Nuevo León

Celebran con vecinos 53 años de Tierra y Libertad Sector Sur

El municipio de Monterrey llevó programas y servicios como Médico de Barrio y entregó tarjetas Regio Ruta a los habitantes del sector

  • 26
  • Abril
    2026

El alcalde de Monterrey, Adrián de la Garza, encabezó la celebración por el 53 aniversario de la colonia Tierra y Libertad, Sector Sur, en compañía de su esposa, Gaby Oyervides, acercando servicios y atención directa a los vecinos. 

Enmarcado en un ambiente de convivencia vecinal, durante la jornada se ofrecieron atenciones de Médico de Barrio, entrega de tarjetas Regio Ruta y módulos de asistencia social, además de actividades recreativas como lotería con premios, batucada y la presentación de la Gran Orquesta de la Ciudad de Monterrey.

En el evento también estuvieron presentes el secretario de Participación Ciudadana, Rafael Ramos; la directora del DIF municipal, Ivonne Álvarez; y la directora de Vinculación Interinstitucional, Marla Treviño, entre otros funcionarios. 

El Gobierno de Monterrey reiteró el compromiso de continuar acercando programas y servicios a las colonias, con el objetivo de mejorar la calidad de vida de los regiomontanos.

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