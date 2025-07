Celine Song escribiría la secuela de 'My Best Friend's Wedding'

De acuerdo con The Hollywood Reporter, la guionista canadiense Celine Song estaría preparando la secuela de la comedia "My Best Friend's Wedding" de 1997.

Hasta el momento solo se conoce que el proyecto se encuentra en una etapa temprana de su desarrollo, y que contará con Song para el guion, pero no para dirigirlo.

Esta secuela seguiría la estela del clásico protagonizado por Julia Roberts en su papel de Julianne y Dermot Mulroney como Michael, quienes son dos mejores amigos que acordaron casarse si continúan solteros a los 28 años.

Esta cinta contribuyó a impulsar el género de la comedia romántica a finales de los 90, pues tan solo en Estados Unidos recaudó $127 millones de dólares, según datos de The Hollywood Reporter.

