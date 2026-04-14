Céline Dion enciende rumores con video en París

La cantante canadiense Céline Dion sorprendió este martes al publicar en sus redes sociales un video enigmático grabado en París, lo que apunta a una estrategia previa al lanzamiento de un nuevo sencillo previsto para este viernes.

El clip, de apenas 15 segundos, muestra a una joven pareja bailando abrazada en distintos puntos icónicos de la capital francesa, como las orillas del Sena junto al Pont Neuf, la estación de metro Saint-Lazare y un cruce peatonal frente a la Ópera Garnier.

Sin música ni diálogo, la grabación se apoya únicamente en los sonidos ambientales de la ciudad. Sobre las imágenes aparece el texto “Céline Dion x Jean-Jacques Goldman”, lo que ha desatado especulaciones sobre una nueva colaboración con el reconocido compositor Jean-Jacques Goldman.

Reencuentro esperado

Diversos medios apuntan a que el lanzamiento marcaría el reencuentro entre Dion y Goldman, dos figuras clave de la música francófona que han trabajado juntas en éxitos como Pour que tu m’aimes encore y S’il suffisait d’aimer. En 2016, tras la muerte de su esposo y mánager René Angélil, el compositor escribió para ella Encore un soir.

El anuncio llega en medio del esperado regreso de la artista, quien recientemente aseguró encontrarse en buen estado de salud tras atravesar un periodo complicado.

Regreso a los escenarios

Como parte de su retorno, Céline Dion tiene previstos 16 conciertos en La Défense Arena, uno de los recintos más grandes de Europa, con capacidad de hasta 45 mil espectadores. Las presentaciones se realizarán del 12 de septiembre al 17 de octubre.

Su última aparición pública fue durante la ceremonia de apertura de los Juegos Olímpicos de París 2024, donde interpretó el clásico Hymne à l’amour de Édith Piaf desde la torre Eiffel.

Aquella actuación marcó también su reaparición tras cancelar su gira mundial Courage World Tour debido al síndrome de la persona rígida, una enfermedad neurológica que afecta su movilidad y le provoca espasmos musculares.

Por ahora, no se han revelado más detalles sobre el nuevo tema ni sobre un posible álbum, pero el misterioso video ya ha generado gran expectativa entre sus seguidores.

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