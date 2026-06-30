Céspedes y Lila Downs recibirán Premio a la Excelencia Musical

Como parte del reconocimiento, el programa de música de la escuela del ganador recibirá una donación de instrumentos musicales valorada en $10,000 dólares

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Alaska, Francisco Céspedes, Lila Downs, Daniela Mercury y Chichí Peralta serán acreedores al Premio a la Excelencia Musical de La Academia Latina de la Grabación y Omar Alfanno será galardonado con el Premio del Consejo Directivo.

El Premio a la Excelencia Musical se otorga a los intérpretes que a lo largo de sus carreras hayan realizado contribuciones creativas de sobresaliente valor artístico a la música latina y sus comunidades. Mientras que el Premio del Consejo Directivo reconoce a personas que han realizado importantes aportes a la música latina, aunque no necesariamente a través de interpretaciones.

Ambas distinciones son otorgadas por votación del Consejo Directivo de La Academia Latina de la Grabación.

Esta distinción, presentada en asociación con la Fundación Cultural Latin Grammy, honra a un educador excepcional que ha tenido un impacto significativo al incorporar la música latina en su plan de estudios.

Como parte del reconocimiento, el programa de música de la escuela del ganador recibirá una donación de instrumentos musicales valorada en $10,000 dólares para apoyar la educación musical.

El homenaje se realizará el 9 de noviembre durante la 27.ª Semana Anual Latin Grammy en Las Vegas.

Conoce un poco sobre los artistas que serán galardonados por los Latin Grammy

Alaska

Cantante nacida en la Ciudad de México en 1963. Se mudó a España de niña y fue fundadora de Alaska y Dinarama y Fangoria. Alcanzó la fama con temas como Ni tú ni nadie y A quién le importa. Sigue activa en la música.

Francisco Céspedes

Cantautor cubano radicado en México desde 1992. Combina jazz y bolero, ha compuesto para Luis Miguel y colaborado con Alejandro Sanz y Armando Manzanero. Su éxito "Vida loca" lo llevó a la fama y ha sido nominado al Latin Grammy.

Lila Downs

Cantante oaxaqueña reconocida por mezclar jazz, cumbia y bolero. Ha ganado seis Latin Grammy y un Grammy. Entre sus discos destacan Ofrenda, Pecados y Milagros y Balas y chocolate.

Daniela Mercury

Cantante brasileña pionera del axé. Su éxito O canto da cidade marcó su carrera. Ha vendido más de 20 millones de discos y cuenta con 26 álbumes.

Chichí Peralta

Músico y productor dominicano, fundador de Chichí Peralta & Son Familia. Su propuesta mezcla ritmos caribeños con otros estilos. Ganó un Latin Grammy.

Omar Alfanno

Compositor panameño, autor de éxitos como El gran varón, A puro dolor y Amores como el nuestro. Sus canciones han sido interpretadas por más de 500 artistas y también impulsa proyectos de educación musical en Panamá.