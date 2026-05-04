Podcast
Reporte Ciudadano
Cerrar X
EH_COLLAGE_15_cd8a4ea8be
Escena

Demi Moore y Diego Céspedes brillan en el jurado de Cannes 2026

Park Chan-wook liderará un panel de élite con figuras como Chloé Zhao, Stellan Skarsgård y el chileno Diego Céspedes en una edición cargada de prestigio global

  • 04
  • Mayo
    2026

El Festival de Cine de Cannes 2026 confirmó este lunes la integración oficial de su jurado para la edición número 79, encabezado por el aclamado director surcoreano Park Chan-wook y conformado por una poderosa mezcla de estrellas de Hollywood, cineastas galardonados y voces emergentes del cine internacional.

Entre los nombres más destacados figuran Demi Moore, Chloé Zhao, Stellan Skarsgård y el director chileno Diego Céspedes, quien continúa consolidando su ascenso como una de las figuras latinoamericanas más prometedoras del cine de autor.

Cannes reúne a una élite cinematográfica global

Además de Moore, Zhao, Skarsgård y Céspedes, el jurado estará compuesto por la actriz Ruth Negga, la directora belga Laura Wandel, el actor Isaach de Bankolé y el guionista escocés Paul Laverty, colaborador histórico de Ken Loach.

Este grupo será el encargado de elegir a la ganadora de la Palma de Oro entre las 22 películas en competencia de una edición que promete ser una de las más observadas de los últimos años.

La presencia de Demi Moore marca uno de los grandes focos mediáticos, especialmente tras el impacto de “The Substance” en Cannes 2024, filme que revitalizó su carrera y la llevó nuevamente al centro de la conversación cinematográfica internacional.

Diego Céspedes consolida el ascenso del cine chileno

La inclusión de Diego Céspedes representa uno de los hitos más importantes para el cine latinoamericano en esta edición. El realizador chileno llega tras conquistar la sección Un Certain Regard en 2025 con “Una misteriosa mirada del flamenco”, consolidándose como una de las voces más innovadoras del panorama internacional.

Cannes lo definió como un creador capaz de explorar deseo, identidad y márgenes sociales a través de una narrativa visual única, mezclando lo fantástico con lo cotidiano.

Su presencia en el jurado no solo confirma su prestigio creciente, sino también el fortalecimiento del cine chileno dentro de los espacios más influyentes de la industria mundial.

Chloé Zhao y Stellan Skarsgård aportan peso de premios y experiencia

Chloé Zhao, ganadora del Óscar por “Nomadland”, llega como una de las cineastas más respetadas de la última década, mientras que Stellan Skarsgård aporta una trayectoria sólida entre el cine comercial y el de autor, reforzada por su reciente reconocimiento internacional.

Por su parte, Paul Laverty suma una profunda experiencia como escritor de cine social y político, tras firmar dos películas ganadoras de la Palma de Oro junto a Ken Loach.


Comentarios

publicidad
publicidad

Notas Relacionadas

escena_beyonce_met_gala_2026_142a1d18a4
Beyoncé regresa a la Met Gala después de 10 años
escena_bad_bunny_met_gala_7ac224a2e6
Bad Bunny sorprende en la Met Gala con disfraz de persona mayor
escena_met_gala_2026_1a0acf9d32
Arranca la Met Gala 2026 con show musical y alfombra blanca
publicidad

Últimas Noticias

Whats_App_Image_2026_05_04_at_9_49_51_PM_5ad2b21091
Ampliarán estudios para buscar efectos de plomo en salud de niños
Whats_App_Image_2026_05_05_at_1_49_42_AM_d2b4430a42
Diputados piden licencia para buscar la reelección
el_horizonte_info7_mx_55_a8cb7a2ede
EUA se enfría con Europa: retiran 5,000 soldados de Alemania
publicidad

Más Vistas

Whats_App_Image_2026_05_03_at_14_29_45_3d2da13aca
Presa León entra a fase final; abastecerá a Nuevo León
pumas_america_queja_d3f5671af9
Pumas acusará ante Liga MX posible alineación indebida de América
EH_DOS_FOTOS_1_5d14838568
¡Sigue el minuto a minuto del partido Tigres vs Chivas!
publicidad
×