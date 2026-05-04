Demi Moore y Diego Céspedes brillan en el jurado de Cannes 2026

El Festival de Cine de Cannes 2026 confirmó este lunes la integración oficial de su jurado para la edición número 79, encabezado por el aclamado director surcoreano Park Chan-wook y conformado por una poderosa mezcla de estrellas de Hollywood, cineastas galardonados y voces emergentes del cine internacional.

Entre los nombres más destacados figuran Demi Moore, Chloé Zhao, Stellan Skarsgård y el director chileno Diego Céspedes, quien continúa consolidando su ascenso como una de las figuras latinoamericanas más prometedoras del cine de autor.

Cannes reúne a una élite cinematográfica global

Además de Moore, Zhao, Skarsgård y Céspedes, el jurado estará compuesto por la actriz Ruth Negga, la directora belga Laura Wandel, el actor Isaach de Bankolé y el guionista escocés Paul Laverty, colaborador histórico de Ken Loach.

Este grupo será el encargado de elegir a la ganadora de la Palma de Oro entre las 22 películas en competencia de una edición que promete ser una de las más observadas de los últimos años.

La presencia de Demi Moore marca uno de los grandes focos mediáticos, especialmente tras el impacto de “The Substance” en Cannes 2024, filme que revitalizó su carrera y la llevó nuevamente al centro de la conversación cinematográfica internacional.

Diego Céspedes consolida el ascenso del cine chileno

La inclusión de Diego Céspedes representa uno de los hitos más importantes para el cine latinoamericano en esta edición. El realizador chileno llega tras conquistar la sección Un Certain Regard en 2025 con “Una misteriosa mirada del flamenco”, consolidándose como una de las voces más innovadoras del panorama internacional.

Cannes lo definió como un creador capaz de explorar deseo, identidad y márgenes sociales a través de una narrativa visual única, mezclando lo fantástico con lo cotidiano.

Su presencia en el jurado no solo confirma su prestigio creciente, sino también el fortalecimiento del cine chileno dentro de los espacios más influyentes de la industria mundial.

Chloé Zhao y Stellan Skarsgård aportan peso de premios y experiencia

Chloé Zhao, ganadora del Óscar por “Nomadland”, llega como una de las cineastas más respetadas de la última década, mientras que Stellan Skarsgård aporta una trayectoria sólida entre el cine comercial y el de autor, reforzada por su reciente reconocimiento internacional.

Por su parte, Paul Laverty suma una profunda experiencia como escritor de cine social y político, tras firmar dos películas ganadoras de la Palma de Oro junto a Ken Loach.

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