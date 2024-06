Christian Meier se enfoca en su carrera musical; estrena Deja Vu

Si bien es cierto que en México su imagen está muy ligada a la televisión y el cine, por sus diversos protagónicos en telenovelas y películas, Christian Meier tiene toda una vida inmerso en la música.

Si ahora no es tan visto en la pantalla es porque está más dedicado en su propuesta musical, prueba de ello es que recientemente lanzó el álbum He vuelto a casa, del que se desprende la canción Deja Vu.

El tema fue tan bien recibido que hoy llega a todas las plataformas una nueva versión, en la que el actor, músico y compositor peruano está acompañado de un gran colega y amigo, el español Mikel Erentxun, exintegrante de la banda Duncan Dhu.

“El mismo concepto Deja Vu fue el que me hizo pensar en Mikel. Nosotros ya habíamos trabajado antes en la canción Novia de Nadie, que estaba incluida en mi tercer álbum como solista, Once Noches. Grabamos esa canción juntos hace 22 años y volver a reunirnos en el estudio es vivir literalmente la experiencia Deja Vu”, dijo Meier en entrevista.

Con el estreno de la nueva canción llega el video correspondiente, hecho a modo documental, que recuenta la experiencia del viaje a San Sebastián, España, donde Christian y Mikel se reencontraron.

“La actuación me gusta mucho y he disfrutado actuar en telenovelas o películas, pero ni siquiera tengo que pensarlo, la música es lo mío, componer, tocar mis canciones, ver las cómo reacciona el público al escucharlas, eso es lo mío”, dijo.

Meier está consciente que tras su ausencia en la música ha habido muchos cambios, en la manera de promocionarla y en los géneros.

“Es increíble, ahora la música puede llegar a cualquier lugar del mundo, claro que he notado los cambios, incluso me gustan los nuevos géneros musicales, lo que se está haciendo en México me gusta, lo que hace Alejandro Fernández, pero los más nuevos, Peso Pluma, Christian Nodal, hay muchos”, comentó.

