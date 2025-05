Testificará Blake Lively durante el juicio contra Justin Baldoni

Los abogados de la actriz estadounidense Blake Lively confirmaron que tiene la intención de testificar durante el juicio que se celebrará el próximo año contra Justin Baldoni, director y excompañero de reparto en la película "Romper el círculo", así lo confirma

“Este caso trata sobre lo que le sucedió a Blake Lively cuando denunció acoso sexual en el set (de rodaje) y las represalias posteriores. Por supuesto que testificará”, declararon Hudson y Gottlieb.

El el mes de diciembre, Lively acusó en una demanda tanto a Baldoni como a los estudios Wayfarer de realizar un "plan de varios niveles" para dañar su reputación, después de que ella se quejara del "acoso sexual repetido y otros comportamientos perturbadores" sufridos durante el rodaje de "Romper el Círculo" ('It Ends With Us').

Este plan, de acuerdo con la demanda, incluía una campaña en redes sociales y la publicación de noticias para dañar la reputación de Lively, durante la gira de promoción de la película.

Según la revista PEOPLE, Gottlieb declaró que Lively planea testificar porque “el momento decisivo para que se cuente la historia de una demandante es en el juicio”.

“Esperamos que ese sea el caso aquí (con Lively)”, añadió. “Por lo tanto, esperamos que sea testigo en su juicio”.

Por su parte, el abogado de Baldoni, Bryan Freedman, declaró: "Aunque obviamente es incómodo para las partes, Lively la verdad no es una distracción. La verdad ha quedado claramente demostrada mediante recibos, documentos y grabaciones reales sin editar", según CNN.

En una demanda enmendada presentada en febrero, Lively alegó que otras mujeres también denunciaron el comportamiento de Baldoni en el set de rodaje.

Gottlieb, por otra parte, no llegó a confirmar si el esposo de Lively, el actor Ryan Reynolds, testificará en el juicio, afirmando que cree que las acusaciones de Baldoni contra Reynolds son "frívolas".

Baldoni acusó a Reynolds de ayudar a Lively a "secuestrar" su película y arruinar su carrera. Afirmó que Reynolds, quien no tuvo un papel formal en "It Ends With Us", reescribió una escena e hizo "cambios no autorizados al guion en secreto".

Baldoni también acusó a Reynolds de reprenderlo en la casa de la pareja en Nueva York además de burlarse de él.

