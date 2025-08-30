Cerrar X
Coldplay cambia fecha de dos conciertos por huelga de transporte

La banda británica Coldplay anunció este sábado que modificará las fechas de los dos últimos conciertos de su gira mundial en el estadio de Wembley

La banda británica Coldplay anunció este sábado que modificará las fechas de los dos últimos conciertos de su gira mundial en el estadio de Wembley, debido a la huelga de transporte prevista en Londres para inicios de septiembre.

Los espectáculos, inicialmente programados para el 7 y 8 de septiembre, se moverán al 6 y 12 del mismo mes, respectivamente. “Sentimos anunciar que, debido a la huelga industrial prevista en el metro de Londres, nos hemos visto forzados a reagendar nuestros dos conciertos finales de la gira actual en el estadio de Wembley”, informó la agrupación liderada por Chris Martin en un comunicado difundido en redes sociales.

El grupo explicó que sin el servicio del metro londinense resulta “imposible” garantizar el traslado seguro de las 82,000 personas que asistirán a cada concierto, motivo por el cual las autoridades no concedieron las licencias de eventos para las fechas originales.

La banda detalló que las entradas adquiridas seguirán siendo válidas para las nuevas fechas. Aquellos boletos que sean devueltos por incompatibilidad con el cambio estarán disponibles en venta general el miércoles 3 de septiembre a las 11:00 hora local (10:00 GMT) a través de Ticketmaster.

Coldplay aclaró que los conciertos previstos para los días 30 y 31 de agosto, así como el 3 y 4 de septiembre, se realizarán con normalidad.

Londres es la última parada de la gira Music of the Spheres, que ha durado más de tres años. Si la banda logra completar sin contratiempos las diez presentaciones en Wembley, marcará un nuevo récord, superando el máximo de ocho actuaciones consecutivas en el estadio que hasta ahora ostentan Taylor Swift y Take That.


