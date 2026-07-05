Harry Styles bate récord de conciertos consecutivos en Wembley

Con esto se convirtió así en el artista que más conciertos ha realizado en el emblemático estadio en una misma gira, superando a Coldplay y Taylor Swift

El cantante británico Harry Styles batió este fin de semana el récord de conciertos consecutivos celebrados en el estadio Wembley, superando los máximos conseguidos por Taylor Swift y Coldplay en Inglaterra.

Como parte de su última gira mundial "Together, Together", el exintegrante de One Direction logró concretar 12 fechas consecutivas en el emblemático recinto.

Durante el bolo del sábado, Styles se dirigió a los 80,000 espectadores y dedicó un momento especial a sus cuatro excompañeros de One Direction.

"Quiero agradecer a Niall (Horan), Louis (Tomlinson), Zayn (Malik) y a mi querido amigo Liam (Payne -fallecido en 2024-) por estas noches y por todo lo que aprendí en este tiempo, por la amistad, todo... nada de esto sería posible, no estaría aquí sin vosotros. Muchas gracias", se sinceró Styles.

El intérprete de "Watermelon Sugar" también sorprendió a sus fans con la aparición de su hermana Gemma, quien pronunció un emotivo discurso y reveló una pancarta conmemorativa que el estadio había colocado en su fachada para celebrar el récord de 12 noches.

Seguirá su gira por América tras más de tres años de pausa

Tras su paso por Londres, Styles continuará su gira mundial por Brasil, México y Estados Unidos, antes de finalizar en Australia en diciembre.

El artista publicó el pasado 6 de marzo su cuarto álbum de estudio, "Kiss All The Time. Disco, Occasionally", tras más de tres años de parón musical.

Tras la separación de One Direction en 2016, Styles comenzó su exitosa carrera en solitario, llegando a obtener con su tercer disco, "Harry´s House", (2022) un premio Grammy y un Brit Award al Mejor Álbum del Año.

Con esto se convirtió así en el artista que más conciertos ha realizado en el emblemático estadio en una misma gira, superando el récord de 10 fechas que la banda Coldplay logró el verano pasado, y las ocho noches que Taylor Swift completó en solitario con su "The Eras Tour".