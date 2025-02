'Cónclave' gana en los SAG; Chalamet y Moore se coronan

La película Cónclave ganó el galardón al mejor elenco, Timothée Chalamet se llevó el trofeo al mejor actor y Demi Moore se coronó como la mejor actriz en la edición número 31 de los Premios del Sindicato de Actores de la Pantalla.

El drama de Edward Berger ambientado en el Vaticano, que dramatiza la elección ficticia de un nuevo papa, triunfó anoche justo cuando la Iglesia Católica reza por la salud del Papa Francisco, quien sigue en estado crítico.

Esa no fue la única sorpresa en la ceremonia celebrada en el Shrine Auditorium de Los Ángeles, también lo fue la victoria de Chalamet, quien venció al protagonista de El brutalista, Adrien Brody.

“Puse todo lo que tenía para interpretar a este artista incomparable, el Sr. Bob Dylan, un verdadero héroe estadounidense. Fue el honor de toda una vida interpretarlo.

“La verdad es que realmente estoy en busca de la grandeza. Sé que la gente no suele hablar así, pero quiero ser uno de los grandes”, dijo.

Los otros favoritos de la carrera por los Óscar, Demi Moore, Zoe Saldaña y Kieran Culkin, también ganaron.

Jane Fonda, de 87 años, recibió el Premio a la Trayectoria del sindicato; la serie "Only Murders in the Building" ganó a mejor elenco de comedia y Colin Farrell ganó su primer premio SAG, por su actuación en "El Pingüino" y también se convirtió en el primer ganador presentado, por Jamie Lee Curtis.

Los Premios SAG son observados de cerca como predictores de los Oscar. Sus selecciones no siempre se alinean exactamente con las de la Academia de Cine, pero a menudo suele ser así.





