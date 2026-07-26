Confirma Marvel a David Jonsson como nuevo Black Panther

El actor interpretará a T'Challa II en la tercera película de 'Black Panther', la cual llegará a los cines en diciembre de 2028

David Jonsson fue confirmado como el nuevo Black Panther en la tercera entrega de la franquicia de Marvel Studios, donde dará vida a T'Challa II, hijo del fallecido rey de Wakanda. La película tiene previsto su estreno para el 15 de diciembre de 2028.

El anuncio se realizó durante el panel de Marvel Studios en la Comic-Con de San Diego, donde también se confirmó el regreso de Ryan Coogler como director y de Letitia Wright y Winston Duke como parte del elenco principal.

David Jonsson is your new Black Panther.



Black Panther 3, directed by Ryan Coogler, arrives in theaters December 15, 2028. pic.twitter.com/39FVl9fwbz — Marvel Studios (@MarvelStudios) July 26, 2026

La nueva película seguirá la historia de T'Challa II en su transición hacia la adultez, luego de que el personaje apareciera como un niño al final de "Black Panther: Wakanda Forever", donde se reveló que era hijo de T'Challa y Nakia.

Con esta entrega, Marvel continuará el legado del reino de Wakanda con una nueva generación de personajes, mientras Shuri permanecerá como una de las figuras centrales de la historia.

Ryan Coogler introduces the new #BlackPanther, David Jonsson.



Black Panther 3 arrives in theaters December 15, 2028. #SDCC pic.twitter.com/npOXtW76UW — Marvel Studios (@MarvelStudios) July 26, 2026

David Jonsson se une al Universo Marvel

Jonsson llega al Universo Cinematográfico de Marvel tras destacar en producciones como "Alien: Romulus" y la adaptación de "The Long Walk", basada en la novela de Stephen King.

David Jonsson, the new Black Panther, is a terrific actor! pic.twitter.com/34WtrN3aBi — People Of The Internet (@PeopleOfTheInt) July 26, 2026

Su incorporación marca el inicio de una nueva etapa para la franquicia, que desde la muerte de Chadwick Boseman ha redefinido el futuro del personaje de Black Panther.

Regresan Ryan Coogler y el elenco principal

Marvel también confirmó el regreso de Ryan Coogler como director de la tercera película, además de Letitia Wright, quien volverá a interpretar a Shuri, y Winston Duke, quien retomará su papel como M'Baku.

Letitia Wright asumió el manto de Black Panther tras el fallecimiento de Chadwick Boseman en 2020, mientras se desarrollaba la secuela de la franquicia.

Marvel boss Kevin Feige says Ryan Coogler cast David Jonsson as the next Black Panther six months ago during a "secret meeting":



“[Ryan Coogler] had a secret meeting with him under cloak of darkness in a hotel somewhere, and called me afterwards and said, ‘He’s the guy, he’s… pic.twitter.com/TxtgHjsIDQ — Variety (@Variety) July 26, 2026

Una de las sagas más exitosas de Marvel

La primera película de "Black Panther", estrenada en 2018, recaudó $1,300 millones de dólares en taquilla mundial y se convirtió en la primera cinta de superhéroes nominada al Óscar como Mejor Película.

Por su parte, "Black Panther: Wakanda Forever", lanzada en 2022, obtuvo $859 millones de dólares en ingresos globales y consiguió cinco nominaciones a los Premios de la Academia.