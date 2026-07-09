Glen Powell confirma romance con Michelle Randolph

El actor hizo oficial su relación con Michelle Randolph al compartir fotos donde aparecen juntos durante una celebración en Texas

Glen Powell confirmó públicamente su romance con la actriz Michelle Randolph después de varios meses de rumores, al compartir fotografías de una celebración por el Día de la Independencia de Estados Unidos.

El actor publicó el 7 de julio un álbum con 20 imágenes tomadas durante una reunión realizada en una casa junto a un lago en Texas, donde ambos aparecen compartiendo momentos juntos.

Entre las fotografías incluyó una imagen de Michelle Randolph bailando y otra en la que ambos aparecen besándose. La publicación fue acompañada por el mensaje: “Hell of a Fourth”, mientras que la actriz reaccionó con un “me gusta”.

Celebran junto a familiares y amigos

La reunión del 4 de julio contó con la presencia de familiares y amigos de ambas celebridades. Entre los asistentes estuvieron Cassie Randolph, hermana de Michelle y exparticipante de The Bachelor, junto con su esposo Brighton Reinhardt.

También acudieron Landon Randolph, hermano de la actriz, y su pareja Saige Davis, además de integrantes de la familia de Glen Powell, como sus hermanas Lauren y Leslie, y su madre Cyndy Powell.

La celebración reunió además a figuras del entretenimiento como Zoey Deutch, Madelyn Cline, Kayla Ewell, Chord Overstreet y Rachel Lindsay.

La confirmación llega después de varios meses de especulaciones sobre una posible relación entre los actores. Los primeros rumores surgieron en noviembre de 2025, cuando fueron vistos juntos en un bar de Austin, Texas, ciudad natal de Powell.

Posteriormente, una fuente citada por la revista People señaló que ambos habían disfrutado del encuentro y que se mostraban cómodos durante la salida.

Apariciones que alimentaron las versiones

Durante los meses siguientes, Powell y Randolph continuaron siendo vistos juntos en distintos eventos. En diciembre asistieron a una actividad relacionada con la Fórmula 1 en Los Ángeles y después fueron fotografiados en Miami.

A inicios de 2026, ambos recibieron el Año Nuevo a bordo de un yate junto a otras personalidades del entretenimiento, entre ellas Nina Dobrev y Miles Teller.

También asistieron a los Globos de Oro en enero, donde fueron vistos compartiendo durante la celebración posterior al evento.

Glen Powell, de 37 años, cuenta con una trayectoria en cine y televisión con participaciones en producciones como Top Gun: Maverick, Anyone but You y la próxima serie Chad Powers.

Antes de su relación con Michelle Randolph, el actor mantuvo un noviazgo con la modelo Gigi Paris durante casi cuatro años, hasta su separación en abril de 2023. También fue relacionado sentimentalmente con Nina Dobrev y Renee Bargh.

Michelle Randolph, de 28 años, ha participado en series como Landman y 1923, además de formar parte del elenco de Scream 7. Antes de su relación con Powell, tuvo un noviazgo con el actor Gregg Sulkin.