Dakota Johnson luce como Marilyn Monroe en primeras imágenes

Se reveló el primer vistazo de Dakota Johnson como Marilyn Monroe en Flesh Impact, la nueva película dirigida por Maggie Gyllenhaal

Las primeras imágenes de Dakota Johnson caracterizada como Marilyn Monroe fueron dadas a conocer como parte de la promoción de Flesh Impact, la nueva película dirigida por Maggie Gyllenhaal que explorará distintos momentos de la vida de uno de los mayores íconos de Hollywood.

El proyecto fue presentado oficialmente con motivo del centenario del nacimiento de Monroe, que se conmemorará en 2026, y cuenta con el respaldo de la firma automotriz Genesis como socio de la producción.

Una mirada distinta a Marilyn Monroe

En la cinta, Dakota Johnson interpretará a Marilyn Monroe durante la etapa de mayor fama de su carrera, mientras que la actriz Ellen Burstyn dará vida a una versión imaginaria de la estrella en un escenario hipotético en el que hubiera sobrevivido varias décadas más.

La propuesta busca mostrar no solo el ascenso de la actriz al estrellato, sino también reflexionar sobre cómo habría evolucionado su vida y su carrera si hubiera tenido la oportunidad de envejecer dentro de la industria cinematográfica.

La directora Maggie Gyllenhaal explicó que aceptó el proyecto tras recibir la propuesta para realizar una producción conmemorativa sobre Marilyn Monroe.

Aunque en un principio dudó en asumir la responsabilidad de contar la historia de una figura tan emblemática, finalmente decidió desarrollar una visión contemporánea del personaje.

Según la cineasta, el objetivo de Flesh Impact es redescubrir a Monroe desde una perspectiva moderna, explorando tanto su talento como las contradicciones que marcaron su vida.

Gyllenhaal también ha señalado que siempre le fascinó la capacidad interpretativa de Marilyn, a la que describió como una mezcla de alegría, vulnerabilidad y misterio, elementos que buscará reflejar en la película.

Un elenco de alto nivel

Además de Dakota Johnson y Ellen Burstyn, la producción contará con las actuaciones de Sepideh Moafi, reconocida por su trabajo en la serie The Pitt, y Peter Sarsgaard, quien también forma parte del reparto.

La película ha sido descrita por sus productores como una carta de amor a la figura de Marilyn Monroe, al tiempo que propone una reflexión sobre el legado que dejó en la historia del cine.

La presentación mundial de Flesh Impact está prevista para septiembre de 2026 durante el Festival Internacional de Cine de Venecia, donde buscará convertirse en una de las producciones más comentadas de la temporada.

Marilyn Monroe, fallecida en 1962 a los 36 años, continúa siendo una de las figuras más influyentes del cine estadounidense. Su vida y muerte han inspirado numerosas producciones, pero esta nueva película pretende ofrecer una visión diferente al imaginar el futuro que pudo haber tenido la legendaria actriz.