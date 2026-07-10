El drama bélico 'The Nightingale', protagonizado por Dakota y Elle Fanning en su primer papel principal juntas, llegará a los cines el próximo 19 de marzo

Inicio / Escena / 'The Nightingale' con Dakota y Elle Fanning llegará en marzo

El drama bélico 'The Nightingale', protagonizado por Dakota y Elle Fanning en su primer papel principal juntas, llegará a los cines el próximo 19 de marzo, fecha en la que se enfrentará en cartelera con 'Sonic the Hedgehog 4'.

La película, ambientada durante la Primera Guerra Mundial, tendrá un estreno cercano a las vacaciones de primavera universitarias y antes de la Semana Santa, una ventana que podría favorecer su llegada al público interesado en historias históricas y dramáticas.

Un cambio en la fecha de estreno

La cinta dirigida por Michael Morris, conocido por su trabajo en 'To Leslie', y escrita por Dana Stevens, estaba prevista originalmente para estrenarse el 12 de febrero, un fin de semana que coincidía con las celebraciones de San Valentín y la Super Bowl.

La producción adapta la novela homónima de Kristin Hannah, un éxito editorial que continúa manteniendo popularidad. Once años después de su publicación, el libro ha vendido un millón de ejemplares durante 2026.

Las hermanas Fanning interpretan a dos sobrevivientes

Dakota y Elle Fanning dan vida a dos hermanas que, en medio de la Francia ocupada por los alemanes, emprenden caminos separados y peligrosos mientras luchan por sobrevivir, encontrar el amor y defender su libertad.

Ambas actrices llegan al estreno tras recibir nominaciones a los premios Emmy.

Dakota Fanning fue reconocida en la categoría de mejor actriz de reparto en una miniserie o serie antológica por 'All Her Fault', mientras que Elle Fanning obtuvo una nominación como mejor actriz principal en una serie de comedia por 'Margo's Got Money Troubles'.

Un reparto y producción destacados

El elenco de 'The Nightingale' incluye a Douglas Hodge, Mark Rylance, Shira Haas, Gwilym Lee, Albrecht Schuch, Vinette Robinson y Edmund Donovan.

La producción está a cargo de Elizabeth Cantillon, Dakota Fanning, Elle Fanning, Brittany Kahane Ward, Reese Witherspoon y Lauren Neustadter.

El proyecto originalmente iba a ser dirigido por la actriz y cineasta francesa Melanie Laurent, pero fue suspendido durante la pandemia de covid-19 y posteriormente retomado con Michael Morris al frente. El rodaje se realizó en Budapest.