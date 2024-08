Deryck Whibley desmiente rumores que lo unen a Linkin Park

Después de verse envuelto en rumores que lo ligaban a Linkin Park, Deryck Whibley ha retrasado el anuncio programado para el miércoles y ha decidido poner fin a los rumores con un comunicado en la cuenta oficial de Sum 41 en Instagram y X (antes Twitter).

En días recientes los miembros sobrevivientes de Linkin Park lanzaron una cuenta regresiva de 100 horas, la cual generó especulaciones, entre ellas el anuncio de su nuevo vocalista el próximo 28 de agosto.

Mientras todo esto sucedía Deryck Whibley, voz principal de Sum 41, compartió una publicación sobre un anuncio importante el mismo día que finaliza la cuenta regresiva.

Sin embargo, el líder de Sum 41 decidió retrasar su anuncio al viernes 30 de agosto y poner fin a los rumores que lo ligaban a la nueva etapa de Linkin Park con un comunicado en la cuenta oficial de la banda.

Whibley también mencionó a Oasis en su comunicado, quienes han dado mucho de qué hablar después de su regreso a los escenarios después de 15 años.

“Siento la necesidad de disipar algunos rumores actuales. Me informaron que muchas personas creen que podría unirme a una banda que se está reuniendo. Pero solo quiero decir, a pesar de la creencia popular, no me uniré a Oasis, ni a Linkin Park. O a cualquier otra banda” fue parte del comunicado.

Deryck reveló que la cuenta regresiva es en referencia a su tour y su libro “Walking Disaster: My Life Through Heaven and Hell” el cual saldrá a la venta el próximo 8 de octubre, fecha en la cual también comenzará su gira de promoción en Jersey City, Nueva Jersey.

